In den vergangenen 12 Monaten haben wir euch auf eine Vielzahl neuer Originals aufmerksam gemacht, die auf Apple TV+ angelaufen sind. Mindestens genau so häufig haben wir euch darüber informiert, welche neuen Serien und Filme Apple für seinen Video-Streaming-Dienst in Auftrag gegeben hat. Nun blickt Apple TV+ selbst auf das Jahr 2023 und verschiedene Highlights zurück.

„A Toast to 2023“: Apple TV+ blickt auf das Jahr 2023 zurück

Als Apple TV+ am 01. November 2019 gestartet ist, waren lediglich eine Handvoll Serien und Filme mit an Bord. Dies hat sich in den letzten vier Jahren massiv geändert. Auch wenn Apple TV+ bei weitem nicht an den Katalog von Disney+ oder Netflix herankommt, tummeln sich mittlerweile zahlreiche, qualitativ hochwertige Serien und Filme auf Apples Video-Streaming-Portal.

Um das Jahr 2023 noch einmal Review passieren zu lassen, hat Apple TV+ den Clip „A Toast to 2023“ veröffentlicht. Mit diesem Clip blicken die Verantwortlichen auf verschiedene Originals, darunter The Morning Show, Ted Lasso, Lessons in Chemistry, Silo. For All Mankind, Invasion, Fingernails, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Slow Horses, Hijack, Tetris, Messi meets America, Monarch und viele mehr.

An dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen: Guten Rutsch ins Jahr 2024

