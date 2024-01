Im Laufe des heutigen abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS 14.3 und Co. veröffentlicht. Mittlerweile häufen sich eure Rückmeldungen, dass die Beta 2 zu iOS 17.3 iPhones außer Gefecht setzen kann.

Achtung: iOS 17.3 Beta 2 crasht vereinzelte iPhones

Seitdem Apple die Beta 2 zu iOS 17.3 veröffentlicht hat, mehreren sich die Berichte auf verschiedenen Internetplattformen, dass iPhones außer Gefecht gesetzt werden. Das Update scheint die iPhones verschiedener Anwender während des Installationsvorgangs zu crashen. Augenscheinlich landen die betroffenen Geräte in einer Bootschleife.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht exakt bekannt, warum die iOS 17.3 Beta 2 zum Absturz verschiedener iPhone-Modelle führt. Das Problem könnte laut Guilherme Rambo in der Tatsache liegen, dass auf den betroffenen Geräten die Funktion „Auf Rückseite tippen“ aktiviert ist. Eine mögliche Problemlösung findet ihr hier.

An dieser Stelle können wir euch nur dringend empfehlen, zunächst auf die Beta 2 zu IOS 17.3 zu verzichten, bis Apple eine aktualisierte Version der Beta 2 veröffentlicht hat. An dieser Stelle möchten wir euch auch noch einmal an den alten Grundsatz zu erinnern, dass Beta-Versionen niemals auf produktiven Geräten, sondern nur auf Zweitgeräten installiert werden sollten.

