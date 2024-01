Wir hoffen, dass ihr gut uns neue Jahr gestartet seid und die ersten Tage gut verbracht habt. Die Feiertage liegen hinter uns und so langsam aber sicher kehrt der Alltag wieder ein. Die Mobilfunkanbieter Vodafone und o2 haben nun über den Datenverkehr in der Silvesternacht informiert.

Vodafone informiert über Datenverkehr in der Silvesternacht

Auf die Eckdaten der Deutschen Telekom zur Silvesternacht haben wir euch bereits informiert. Nun halten auch Vodafone und o2 entsprechende Zahlen parat.

Die Analyse von Vodafone hat ergeben, dass es im deutschen Mobilfunknetz des Unternehmens niemals zuvor einen höheren Datenanstieg gegeben hat. In der Silvester-Nacht rauschten zwischen 20 Uhr abends und 3 Uhr morgens insgesamt 2,6 Millionen Gigabyte durch das Vodafone Mobilfunk-Netz. Das sind fast doppelt so viele Daten, wie noch in der Silvester-Nacht vor einem Jahr. Besonders in den Großstädten, in denen öffentliche Silvester-Partys stattfanden, brachten die Handy-Nutzer das Mobilfunk-Netz zum Glühen. Spitzenreiter im Top 10 Städte-Ranking ist Berlin.

Berlin 113.000 Gigabyte Daten

München 46.000 Gigabyte Daten

Hamburg 43.000 Gigabyte Daten

Köln 36.000 Gigabyte Daten

Düsseldorf 29.000 Gigabyte Daten

Stuttgart 25.000 Gigabyte Daten

Dortmund 19.000 Gigabyte Daten

Duisburg 17.000 Gigabyte Daten

Bremen 16.000 Gigabyte Daten

Essen 13.000 Gigabyte Daten

2,6 Millionen Gigabyte Daten sind schwer zu greifen, daher bedienen wir uns eines kleinen Vergleichs. Mit 2,6 Millionen Gigabyte Daten könnte man rund 150 Jahre am Stück Lieblingsserien und Filme bei Netflix streamen.

Vodafone-Kunden griffen in der Silvesternacht auch verstärkt zum Hörer. nsgesamt 6,5 Millionen Mobilfunk-Telefonate führten Vodafone-Kunden in der ersten Stunde im neuen Jahr. Etwa 14 mal mehr als an herkömmlichen Tagen im selben Zeitraum. Zwischen 20 und 3 Uhr waren es sogar fast 16 Millionen Telefonate.

o2 Mobilfunknetz mit Rekordwerten zum Jahreswechsel

Auch o2 verzeichnete in der Silvesternacht Rekordwerte. Nie zuvor haben die Deutschen an Silvester so viele mobile Daten genutzt wie zum Jahreswechsel 2023/24. Das o2 Mobilfunknetz verzeichnet ein Rekordhoch: Allein in der ersten Stunde des neuen Jahres schickten Kund:innen bundesweit rund 700.000 Gigabyte (GB) durch das Netz. Im Jahr zuvor waren es 570.000 Gigabyte. Besonders auffällig waren die Upload-Werte kurz nach Mitternacht. Auch bei o2 dominierten natürlich die Großstädte, allen voran Berlin mit 53.000GB. Da o2 und Vodafone jedoch unterschiedliche Zeiträume betrachten, lassen sich die Werte nicht 1:1 vergleichen.

Zu Silvester wird auch fleißig telefoniert: In der ersten Stunde des neuen Jahres führten Kund:innen 13,1 Millionen Telefonate über das o2 Netz (Vorjahr: 13,2 Millionen Telefonate). Bei den telefonischen Neujahrsgrüßen halten sie sich jedoch traditionell kurz: Im Schnitt dauerte ein Gespräch nur etwas mehr als eine Minute (69 Sekunden), um Familie und Freunden alles Gute für 2024 zu wünschen.

