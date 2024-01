Die Welt der Mixed-Reality-Headsets entwickelt sich stetig weiter, und Apple ist dabei, einen neuen Meilenstein zu setzen. Im Zuge der Enthüllung des Vision Pro Headsets hat das Unternehmen einige innovative Funktionen vorgestellt. Eine Funktion, die womöglich bei Apple noch hinter verschlossenen Türen erforscht wird, beschreibt das Unternehmen in einem neuen Patent. Die Patentschrift zeigt, wie Apple das externe Display des Headsets nutzen könnte, um anzuzeigen, was der Träger im Inneren des Geräts sieht oder wie dieser sich fühlt.

Eyesight: Virtueller Blickkontakt

Eine innovative Funktion von Apples neuem Headset ist die Eyesight-Technologie. Sie soll das Problem adressieren, das durch das Tragen eines Headsets entsteht: die visuelle Abschottung von der Umgebung. Wenn eine Person dem Träger des Headsets nahekommt, werden die Augenpartien des Nutzers auf den Frontdisplays des Headsets angezeigt. Dies ermöglicht einen virtuellen Blickkontakt, der die Kommunikation erleichtern soll. Diese Technologie könnte die Art und Weise, wie Menschen Mixed-Reality-Headsets in sozialen Situationen verwenden, grundlegend verändern.

Neues Patent: Erweiterte Interaktionsmöglichkeiten

Wie Apple das äußere Display weiterführend einsetzen kann, verrät ein kürzlich veröffentlichtes Patent mit dem Titel „Wearable Device for Facilitating Enhanced Interaction“. Dieses bezieht sich auf Technologien, die die Interaktion zwischen dem Nutzer des Headsets und Außenstehenden weiter verbessern sollen.

Das Patent, an dem Apples Ex-Design-Chef Jony Ive als Erfinder beteiligt ist, beschreibt, wie ein externer Bildschirm auf einem generischen Head-Mounted-Display verwendet werden könnte, um den Menschen in der Umgebung zu zeigen, was der Träger gerade sieht. Das Patent bezieht sich zwar nicht speziell auf Vision Pro und seine EyeSight-Anzeigefunktion, aber es ist klar, dass sich einige der Ideen aus diesem Patent auf das Headset beziehen.

Neben der Anzeige von Informationen, die sich auf den aktuellen Inhalt oder bestimmte Aktivitäten des Trägers beziehen, könnten auch Emotionen oder Zustände durch Symbole wie Herzen ausgedrückt werden. Spezielle Icons könnten darüber informieren, ob der Nutzer gerade ein Video aufnimmt oder sich in einer Online-Konferenz befindet. Auch comichafte Darstellungen der Augenpartie, die die Stimmung des Trägers reflektieren, sind denkbar.

So interessant diese Ideen auch sind, bedeutet die Erteilung eines Patents für Apple nicht zwangsläufig, dass sie auch im Vision Pro Headset zum Einsatz kommen werden. Apple hat mit EyeSight wahrscheinlich bereits eine gute Lösung gefunden. Alles, was ein externer Beobachter wirklich wissen muss, ist, ob er vom Vision Pro-Benutzer gesehen werden kann. EyeSight kommuniziert dies auf sehr natürliche Weise. Dennoch hat Apple zumindest Interesse an dem Gebiet gezeigt und verwendet womöglich die Ideen für eine zukünftige Funktion des Headsets.

