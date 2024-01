Ab sofort steht die Beta 2 zu iOS 17.3 und iPadOS 17.3 auf den Apple Servern bereit und kann von registrierten Entwicklern herunterladen und installiert werden. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde.

Beta 2 ist da: iOS 17.3 & iPadOS 17.3

Registrierte Entwickler bei Apple haben ab sofort die Möglichkeit, sich wieder intensiver mit dem kommenden X.3 Update zu beschäftigen. Ab sofort kann die Beta 2 zu iOS 17.3 und iPadOS 17.3 heruntergeladen und installiert werden. Am einfachsten geht dies direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hierfür muss allerdings eine berechtige Apple ID unter Beta-Update verknüpft sein.

Nachdem das Update auf iOS 17.2 und iPadOS 17.2 einen ganzen Schwung an Neuerungen auf das iPhone und iPad brachte, geht es nun wieder in kleineren Schritten weiter. Das kommende X.3 Update beinhaltet die neue Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ als neue Sicherheitsebene, falls euer Gerät mal gestohlen wird, sowie „Gemeinsame Wiedergabelisten“, um mit Freunden und Bekannt gemeinsam eine Playlist zu erstellen, Songs hinzuzufügen und zu entfernen, sowie die Reihenfolge der der Lieder anzupassen. Zudem könnt ihr mit Emojis auf die Song­auswahl in „Jetzt läuft“ reagieren.

Welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt bekannt. Sobald uns diese vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:36 Uhr

Auch die Beta 2 zu macOS 14.3, tvOS 17.3 und watchOS 10.3 steht bereit.

Update_2 21:35 Uhr

Achtung: Die iOS 17.3 Beta 3 kann euer iPhone crashen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren