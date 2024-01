Nachdem die alljährlichen Weihnachtsangebote hinter uns liegen, startet das Jahr direkt mit einem neuen Schnäppchen, bei dem ihr gleich 100 Prozent sparen könnt. So bietet Apple Music wieder 3 Gratis-Monate an, falls ihr Neukunden seid. Doch auch Bestandskunden gehen mit etwas Glück nicht leer aus. In unserem Test bietet Apple immerhin noch 2 Monate gratis an, falls ihr zuvor schon ein Apple Music Abo hattet.

Apple Music: 3 Monate kostenlos testen

Für Apple Music könnt ihr euch derzeit bis zu 3 Gratis-Monate sichern, wenn das Abo über die Shazam-App abgeschlossen wird.

Bei Shazam handelt es sich um einen kostenlosen Apple-Dienst, der Musikstücke anhand kurzer Aufnahmen identifizieren kann. Apple übernahm das Unternehmen im Jahr 2017 und integrierte viele der Shazam-Funktionen in iOS und iPadOS. Eine separate Shazam-App steht jedoch weiterhin im App Store zum Download bereit. Damit ihr euch den Deal sichern könnt, benötigt ihr zunächst diese Shazam-App.

Laut Apple gilt die Gratis-Aktion nur für Neukunden. Wenn ihr jedoch als Bestandskunde derzeit Apple Music nicht gebucht habt und das Abo schon ein wenig her ist, stehen die Chancen gut, dass ihr immerhin noch 2 Gratis-Monate angeboten bekommt. Probiert es am besten einfach mal aus.

Um das Angebot wahrzunehmen, müsst ihr nur auf der Startseite auf den entsprechenden Werbebanner tippen. Anschließend werdet ihr zum Einlösen eines dreimonatigen Codes an Apple Music weitergeleitet.

Nach der kostenlosen Testphase wird die reguläre Gebühr berechnet, falls ihr nicht kündigt. Wenn ihr den Streamingdienst nach der kostenlosen dreimonatigen Mitgliedschaft weiterhin nutzen möchtet, stehen unterschiedliche Abo-Modelle zur Auswahl: Das normale Abo für Einzelpersonen kostet 10,99 Euro im Monat. Studenten zahlen 5,99 Euro im Monat. Das Familien-Abo hingegen kostet 16,99 Euro im Monat. Hier haben bis zu sechs Personen auf ihren Geräten unbegrenzten Zugriff auf Apple Music.

