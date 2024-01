Die Apple Watch ist dafür bekannt, dass sie Menschen aufgrund von Herzfrequenzwarnungen rettet, aber sie ist auch ein großartiges Kommunikationsgerät in der Not. So spielte die SOS-Notfallfunktion der Smartwatch eine entscheidende Rolle bei der Rettung einer Studentin vor einer potenziell tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung.

Lebensrettende Technologie am Handgelenk

Laut einem Bericht von CBS News konnte eine Studentin aus Delaware namens Natalie Nasatka mit ihrer Apple Watch den Notdienst kontaktieren, bevor sie aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung das Bewusstsein verlor.

Nasatka erinnert sich im Interview, dass sie sich in ihrer Wohnung in Delaware „extrem erschöpft“ fühlte und bemerkte, dass ihre Sicht verschwommen wurde. Als dann noch ein Schwindelgefühl hinzukam, nutzte sie geistesgegenwärtig die Notruf-Funktion ihrer Apple Watch, bevor sie ohnmächtig wurde.

Die Rettungskräfte wurden von der Apple Watch alarmiert. Als sie eintrafen, versorgten sie Nasatka noch im Krankenwagen mit Sauerstoff. Weitere Tests der Feuerwehr bestätigten, dass die Kohlenmonoxidwerte in Nasatkas Wohnung sehr hoch waren. Sie gibt an, dass das Gasleck von einer defekten Heizung stammt.

Nasatka drückte ihre überwältigende Erleichterung und Dankbarkeit darüber aus, dass sie gerettet wurde. Sie schreibt ihr Überleben dem rechtzeitigen Einsatz ihrer Apple Watch zu und wird sich in Zukunft einen Kohlenmonoxiddetektor zulegen.

Für die SOS-Funktion muss die Apple Watch in ein WLAN- oder LTE-Netz eingewählt bzw. mit einem iPhone verbunden sein. Ein längerer Druck auf die seitliche Taste ruft die Optionen „Ausschalten“, „Notfallpass“ und „Notruf SOS“ auf. Hier kann der Notruf aktiviert werden. Wenn man die Seitentaste gedrückt hält, wird automatisch der Notruf kontaktiert und der Standort gesendet. Nachdem der Anruf beendet wurde, sendet die Apple Watch zusätzlich eine Textnachricht mit dem aktuellen Standort an die eingetragenen Notfallkontakte.

