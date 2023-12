Nachdem Apple am Montag die finale Version von iOS 17.2 freigegeben hatte, eröffnete der Hersteller aus Cupertino am gestrigen Dienstag die nächste Beta-Phase. Seitdem steht die Beta 1 zu iOS 17.3 für eingetragene Entwickler zur Verfügung. Wie immer bei einer neuen Beta stellt sich die Frage, welche Neuerungen an Bord sind.

iOS 17.3 Beta 1: Das ist neu

Seit der gestrigen Freigabe der iOS 17.3 Beta 1 wurde die neueste Vorabversion bereits auf einer Vielzahl an Geräten installiert, so dass sich langsam aber sicher herauskristallisiert, welche Neuerungen an Bord sind. Zwei Neuerungen sind bereits bekannt geworden. Die Rede ist von „Schutz für gestohlene Geräte“ sowie „Gemeinsam Wiedergabelisten“

Schutz für gestohlene Geräte

Schutz für gestohlene Geräte („Stolen Device Protection“) hindert Diebe daran, auf die Apple IDs der Nutzer zuzugreifen und die iPhone-Einstellungen zu ändern. Zu den Hauptmerkmalen der neuen Sicherheitsfunktion gehören:

Einstündige Verzögerung: Beim Versuch, wichtige Einstellungen wie das Apple ID Kennwort oder den Gerätepasscode zu ändern, wird eine einstündige Verzögerung erzwungen.

Beim Versuch, wichtige Einstellungen wie das Apple ID Kennwort oder den Gerätepasscode zu ändern, wird eine einstündige Verzögerung erzwungen. Biometrische Authentifizierung: Aktionen wie die Beantragung einer Apple Card oder die Deaktivierung des Verlustmodus erfordern jetzt Face ID oder Touch ID.

Aktionen wie die Beantragung einer Apple Card oder die Deaktivierung des Verlustmodus erfordern jetzt Face ID oder Touch ID. Vertrauenswürdige Orte: Benutzer können Orte festlegen, an denen die Verzögerung nicht aktiv ist, um Sicherheit und Komfort in Einklang zu bringen.

Benutzer können Orte festlegen, an denen die Verzögerung nicht aktiv ist, um Sicherheit und Komfort in Einklang zu bringen. Aktivierung des Verlustmodus: Wenn ein iPhone als vermisst gemeldet wird, kann der Besitzer während der Verzögerung den Verlorenen Modus aktivieren, um weiteren Zugriff zu verhindern.

In den letzten Monaten kamen immer mal wieder Berichte auf, nach denen Diebe im Vorfeld eines iPhone-Diebstahls den Passcode eines Nutzers ausgespäht haben. Dieser genützt, um das Apple ID Passwort zu ändern und die digitale Identität eines Nutzers zu übernehmen. Mit den jüngsten Sicherheitsvorkehrungen möchte Apple dieser Vorgehensweise eine weitere Sicherheitsebene vorschalten.

Gemeinsame Wiedergabelisten

Die Funktione „Gemeinsame Wiedergabelisten“ wurde bereits am Anfang der Beta-Phase zu iOS 17.2 implementiert, verschwand dann mit der Beta 4 allerdings wieder. Nun kehrt sie mit der iOS 17.3 Beta 1 zurück. Augenscheinlich benötigte Apple mehr Zeit, um diese zu finalisieren.

Gemeinsame Wiedergabelisten bietet euch die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste zusammen mit Freunden, Bekannten, Familie etc. zu erstellen. Musiktitel können hinzugefügt sowie entfernt werden und die Reihenfolge der Lieder kann angepasst werden. Zudem könnt ihr mit Emojis auf die Song­auswahl in „Jetzt läuft“ reagieren.

