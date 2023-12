Einmal im Monat gibt einen Apple einen Ausblick, welche neuen Spiele auf Apple Arcade im Folgemonat zu erwarten sind. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass sich Apple Arcade Abonnenten im Januar 2024 auf insgesamt drei neue Spiele freuen könnn.

Apple Arcade: 3 neue Spiele im Januar 2024

In den vergangenen 12 Monaten haben zahlreiche Spiele Apple Arcade bereichert. Exemplarisch denken wir daran, dass Arcade Spieler ihre Basketball-Träume mit dem Besten aus NBA 2K23 Arcade Edition ausgelebt, die Küche mit Cooking Mama: Cuisine! gemeistert, in Bloons TD 6+ ihre perfekte Verteidigung aufgebaut, dem Schweinekönig und seine Lakaien in Angry Birds Reloaded das Leben schwer gemacht und Freundschaften mit ihren Lieblings Sanrio Charakteren in Hello Kitty Island Adventure geschlossen haben.

Zu Jahresbeginn geht es direkt mit drei neuen Spielen im Janauer wieder. Ab dem vierten Januar stehen mit Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper (sollte eigentlich schon im April 2023 erscheinen) und Blackjack by MobilityWare+ drei neue Spiele bereit.

Tamagotchi Adventure Kingdom

Tamagotchi Adventure Kingdom ist vom beliebtesten Franchise aller Zeiten für virtuelle Haustiere. Es gibt jetzt eine neue und wundervolle Reise für alle Abenteurer da draußen. Willkommen im Tamagotchi Abenteuerkönigreich!

Begleite unseren entzückenden Helden Mametchi auf seiner Reise durch die Welt, auf der er Probleme löst, neue Freunde findet und die Kraft des Glücks nutzt, um das Königreich wiederherzustellen. Erbaue und dekoriere dein Wildniscamp und lade deine treuesten Tamagotchi-Begleiter dazu ein, gemeinsam Spaß zu haben.

Cornsweeper

Cornsweeper wurde vom jamaikanischen Entwickler wbuttr entwickelt, dessen Mission es ist, durch handgefertigtes, illustratives Design und den Geist des Gebens Wärme zu verbreiten. Ein meditativer Mind-Sweep-Em-Up, bei dem die Spieler köstliches Popcorn knallen lassen und Explosionen ausweichen, alles begleitet von einem entspannenden und originellen, von Lo-Fi inspirierten Soundtrack mit einigen Reggae-Einflüssen. Das Spiel ist stark vom jamaikanischen Kulturerbe von wbuttr beeinflusst und bietet sogar eine Lokalisierung im jamaikanischen Patois (dem lokalen Dialekt).

Blackjack by MobilityWare+

Spieler können in das klassische Blackjack eintauchen und seine Feinheiten in Blackjack by MobilityWare+ meistern. Geht über die Standardoptionen „Hit“ oder „Stand“ hinaus und entdeckt authentisches Gameplay mit Optionen wie „Splitting“ und „Double Down“. Spieler können ihren Tisch auswählen, während sie von berühmten Orten wie London nach Barcelona reisen – jeder bietet eine einzigartige Spielatmosphäre –, während sie in den Bestenlisten aufsteigen und ihr Können unter Beweis stellen. Erfreuen Sie sich an Sonderfunktionen wie dem Table-Run-Fortschrittssystem, mit dem Spieler begehrte „Titel“ verdienen und neue Tische freischalten können. Dieses dynamische Erlebnis verleiht eurer Blackjack-Reise eine zusätzliche Ebene an Spannung und Erfolg.

