3D-Drucker galten lange Zeit als „exotisch“ und ausschließlich für den professionellen Bereich gedacht. Dies hat sich in den letzten Jahren allerdings massiv geändert, so dass die Geräte längst im Massenmarkt angekommen sind. Mittlerweile bieten zahlreiche Unternehmen 3D-Drucker an und diese sind mehr denn je in den heimischen vier Wänden zu finden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Bedienung der Geräte ist ziemlich einfach geworden, das Angebot an Druckern und zugehörigen Dateien für Figuren etc. ist schier unendlich groß und die Kosten für solch ein Gerät sind in den letzten Jahren stetig gesunken. Kurzum: Es ist an der Zeit, dass wir uns endlich auch mal mit einem 3D-Drucker beschäftigen und diesem einen Kurztest unterziehen. Dabei blicken wir auf den KOKONI EC 2. Interessanterweise verfügt dieser über eine eingebaute 720p Kamera, so dass ihr euren Druckvorgang zum einen nachverfolgen könnt und auf der anderen Seite die Aufnahmen in sozialen Medien veröffentlichen könnt.

Kokoni EC 2 im Test

Lieferumfang

Zum Start unseres Test blicken wir zunächst auf den Lieferumfang des Gerätes. Nachdem wir den Drucker bestellt hatten, haben wir sehnsüchtig auf den Paketboten und die Lieferung des Gerätes gewartet. Wenige Tag nach der Bestellung klingelte es plötzlich an der Haustür und der Paketbote stand mit dem 3D Drucker vor uns. Das Paket wirkte klein und kompakt. Genau dies spiegelt auch die Abmessungen des 3D Druckers wieder. Der Kokoni EC 2 misst 189 x 302 x 231mm und wiegt dabei 3,2kg. Zur Referenz: Die Grundfläche des Kokoni EC 2 ist damit kleiner als ein DIN-A4 Blatt.

Zurück zum Lieferumfang. Im Karton befindet sich neben dem eigentlichen 3D Drucker, ein Netzteil, eine Pinzette sowie der übliche Papierkram inkl. Kurzbedienungsanleitung.

Neben dem reinen Drucker entscheidet ihr euch noch für das zugehörige Filament. Dieses ist in einer kleinen Kassette untergebracht und wird an der Rückseite des Druckers befestigt. Unterschiedliche Farben stehen zur Auswahl.

3D Drucker im Einsatz

Die Installation des Kokoni EC 2 könnte nicht einfacher sein. Ihr müsst euch lediglich die zugehörige App aus dem App Store herunterladen und installieren. Nachdem ihr die App gestartet und den Drucker mit dem Stromnetz verbunden habt, könnt ihr zwischen App und Drucker eine Verbindung aufbauen.

Über die App werden euch über 2.000 3D-Modelle als „Testobjekt“ vorgeschlagen. Sollte euch diese riesige Auswahl nicht reichen, so müsst ihr nicht befürchten, dass Langeweile aufkommt. Wöchentlich werden neue Modelle eingepflegt. Natürlich könnt ihr auch eigene Modelle entwerfen oder euch aus den zahlreichen Internetdatenbanken bedienen. Um möglichst schnell ein erstes Testobjekt zu drucken, haben wir uns für eins der Modelle aus der App entschieden. Wenige Klicks später startete der Drucker mit seiner Arbeit. Konkret haben wir uns für eine kleine Vase. Der erste Druck dauerte rund 1,5 Stunden.

Allerdings sollte es nicht bei diesem ersten Modell bleiben. Unter anderem folgten ein kleiner Spring-Frosch und passend zu Weihnachten ein Lebkuchenmännchen. Neben dem reinen Druck hinterlässt der KOKONI EC2 auch optisch einen guten Eindruck. So erhielt der 3D Rucker den iF-Design-Award 2023.

Blicken wir noch auf ein paar technische Details. Die maximal Druckgröße beträgt 100 x 100 x 60mm. Die maximal Druckgeschwidingkeit liegt bei 100mm/s. Der Durchmesser der Druckdüse liegt bei 0,6mm, die Druckschichtdicke liegt zwischen 0,1mm und 0,3mm. Kompatible Dateiformate sind unter anderem STL und OBJ.

Beim 3D Druckmaterial (Filament) setzt der Hersteller auf PLA. Dieses Material wird aus regenerativen Quellen gewonnen (z.B. Maisstärke). Dies macht PLA zu einem biokompatiblen Rohstoff, der für Nutzer unschädlich ist. Beim eigentlichen Druck nimmt man somit kein geschmolzenes Kunststoff als Geruch war. Vielmehr riecht das Ganze etwas süßlich und nicht wirklich störend.

Fazit

Der KOKONI EC 2 ermöglicht es der ganzen Familie kreativ zu sein. Egal, wen wir aus unserem Haushalt während des Tests gefragt haben, es gab immer eine Idee, was als nächstes gedruckt werden soll.

Falls ihr bis dato von teuren und komplexen 3D Druckern abgeschreckt wurdet, gebt dem KOKONI EC 2 eine Chance. Das Gerät ist zwar klein und kompakt, bietet dafür allerdings ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis. Im Vergleich zu größeren Druckern hat er natürlich bei der Größe der druckbaren Objekte seine Grenzen, dafür ist dieser jedoch preislich auch deutlich attraktiver und als Einstiegsmodell in die Welt der 3D Drucker gut geeignet. Die Druckergebnisse konnte sich im Rahmen unseres Tests in jedem Fall sehen lassen. Zwar gibt es keine 100 prozentige Präzision (vermutlich bei keinem 3D Drucker) und wir mussten bei eins, zwei Testobjekten minimale Unebenheiten beseitigen, unterm Strich waren wir mit dem Testergebnis in jedem Fall zufrieden.

Auch bei der Nutzerfreundlichkeit können wir dem KOKONI EC 2 nichts nachsagen, ganz im Gegenteil. Lediglich die Übersetzung der KOKONI App ins Deutsche ließ an einigen Stellen zu wünschen übrig. Mit ein paar Abzügen bei der B-Note konnte uns der KOKONI EC 2 überzeugen und er hat Lust auf den nächsten Druckvorgang gemacht.

Preis & Verfügbarkeit

Der KOKONI EC 2 kostet direkt beim Hersteller 287,95 Euro. Mit dem Gutscheincode LOVEKOKONI erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt, so dass nur 251,06 Euro fällig werden. Das Gerät wird in den Farben Weiß, Grün und Orange angeboten. Zusätzlich entscheidet ihr euch noch für die Farben (Filament Kassetten). Die unterschiedlichen Farben schlagen mit jeweils 11,99 Euro zu Buche. Alternativ könnt ihr den 3D Drucker bei Gearberry bestellen.

