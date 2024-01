Der Online-Händler Digitec Galaxus hat eine neue Funktion eingeführt, die es Kunden ermöglicht, an der Pflege und Aktualisierung von Produktdaten teilzunehmen. Diese Initiative, inspiriert durch die kollaborativen Ansätze von Plattformen wie Wikipedia, ermöglicht es den Nutzern, direkt auf unvollständige oder fehlerhafte Produktinformationen zu reagieren und diese zu korrigieren.

Nutzer unterstützen bei der Produktdatenpflege

Mit einem umfangreichen Sortiment von über 6,3 Millionen Produkten steht Galaxus vor der Herausforderung, akkurate und aktuelle Produktinformationen bereitzustellen. Die Diversität der Daten, die von verschiedenen Lieferanten in unterschiedlichen Formaten geliefert werden, erschwert die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Produktdaten. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit auf ein spezialisiertes Team und automatisierte Systeme gesetzt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dennoch gibt es Fälle, in denen Produktdaten unvollständig oder fehlerhaft bleiben.

Die Idee, Kunden in die Datenpflege einzubeziehen, entstand beim Hackfest 2022 und wurde rund ein Jahr später umgesetzt. Die Funktion wurde von den Entwickler-Teams „Isotopes“ und „Heisenberg“ unter der Leitung von Product Ownerin Zara Hegemann und Product Owner Pier-Luca Natali entwickelt und getestet.

Nutzer, die bestimmte Anforderungen erfüllen (eingeloggt sein und ein gewisses Level erreicht haben), können nun Änderungen an den Produktspezifikationen vorschlagen. Dieser Ansatz nutzt das Konzept der Schwarmintelligenz, bei dem viele Beteiligte gemeinsam zur Verbesserung und Genauigkeit der Informationen beitragen können.

Galaxus beschreibt, wie die Kundenmitwirkung bei der Produktdatenpflege abläuft:

«Die Nutzerinnen und Nutzer, welche die Korrektur vorgenommen haben, sehen die Änderungsvorschläge sofort», sagt Zara. Das hat einen motivationspsychologischen Hintergrund und einen realen Nutzen. Bei einem Produktvergleich beispielsweise sind die eingegebenen Eigenschaften auf der Stelle für alle sicht- und anwendbar. Somit profitieren umgehend alle Besucherinnen und Besucher des Online-Shops von den Vorschlägen. Diese sind mit einem Hinweis gekennzeichnet. Die Information verschwindet, sobald wir die Anfrage geprüft und für korrekt befunden haben. Eine Ausnahme gibt es bei Freitext-Eingaben. Dort wird in jedem Fall zuerst geprüft, bevor die Änderung allen angezeigt wird. Zara begründet dies so: «In der Anfangsphase möchten wir die Kontrolle haben und erste Erfahrungen zur Qualität der Vorschläge sammeln. In einem späteren Schritt sollen die Modifikationen dank verschiedener Parameter, Logiken, Community-Votings und künstlicher Intelligenz ohne Umwege über das PCD-Team geprüft und freigegeben werden.»

Die Einführung der neuen Funktion stellt einen interessanten Schritt in Richtung einer stärkeren Nutzerbeteiligung im Online-Handel dar. Sie zeigt, wie Unternehmen die Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden nutzen können, um die Qualität ihrer Dienstleistungen zu verbessern.

-> Hier geht es zum Galaxus-Shop

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren