In den vergangenen Wochen hat Apple Arcade seinen Spielekatalog bereits deutlich erweitert. Dies setzt sich im neuen Jahr direkt fort. Ab sofort stehe mit „Tamagotchi Adventure Kingdom“, „Cornsweeper“, „Blackjack by MobilityWare“ drei neue Spiele auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit. Darüberhinaus haben wir einen kleinen Ausblick, welche Neuheiten Apple Arcade im Laufe des Januars noch parat hält.

Apple Arcade: 3 neue Spiele

Zum Start in das neue Jahr erweitert Apple seine Spiele-Flatrate. Ab sofort haben Abonnenten von Apple Arcade Zugriff auf Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper und Blackjack by MobilityWare+.

Tamagotchi Adventure Kingdom

Tamagotchi Adventure Kingdom ist vom beliebtesten Franchise aller Zeiten für virtuelle Haustiere. Es gibt jetzt eine neue und wundervolle Reise für alle Abenteurer da draußen. Willkommen im Tamagotchi Abenteuerkönigreich!

Begleite unseren entzückenden Helden Mametchi auf seiner Reise durch die Welt, auf der er Probleme löst, neue Freunde findet und die Kraft des Glücks nutzt, um das Königreich wiederherzustellen. Erbaue und dekoriere dein Wildniscamp und lade deine treuesten Tamagotchi-Begleiter dazu ein, gemeinsam Spaß zu haben.

Cornsweeper

Ursprünglich sollte Cornsweeper bereits im April 2023 erscheinen. Augenscheinlich gab es hinter den Kulissen allerdings ein paar Probleme, so dass sich das Spiel stark verzögerte. Wie dem auch sei: Ab sofort habt ihr Zugriff auf Cornsweeper.

Cornsweeper wurde vom jamaikanischen Entwickler wbuttr entwickelt, dessen Mission es ist, durch handgefertigtes, illustratives Design und den Geist des Gebens Wärme zu verbreiten. Ein meditativer Mind-Sweep-Em-Up, bei dem die Spieler köstliches Popcorn knallen lassen und Explosionen ausweichen, alles begleitet von einem entspannenden und originellen, von Lo-Fi inspirierten Soundtrack mit einigen Reggae-Einflüssen. Das Spiel ist stark vom jamaikanischen Kulturerbe von wbuttr beeinflusst und bietet sogar eine Lokalisierung im jamaikanischen Patois (dem lokalen Dialekt).

Blackjack by MobilityWare+

Zum guten Schluss steht mit Blackjack by MobilityWare+ noch ein neues, klassisches Blackjack Spiel auf Apple Arcade bereit. Geht über die Standardoptionen „Hit“ oder „Stand“ hinaus und entdeckt authentisches Gameplay mit Optionen wie „Splitting“ und „Double Down“. Spieler können ihren Tisch auswählen, während sie von berühmten Orten wie London nach Barcelona reisen – jeder bietet eine einzigartige Spielatmosphäre –, während sie in den Bestenlisten aufsteigen und ihr Können unter Beweis stellen. Erfreuen Sie sich an Sonderfunktionen wie dem Table-Run-Fortschrittssystem, mit dem Spieler begehrte „Titel“ verdienen und neue Tische freischalten können. Dieses dynamische Erlebnis verleiht eurer Blackjack-Reise eine zusätzliche Ebene an Spannung und Erfolg.

Bei Apple Arcade handelt es sich um einen Spiele-Abo-Service, der bei 200 exklusive Spiele für iPhone, iPad, Mac und Apple TV beinhaltet. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 6,99 Euro pro Monat bzw. 44,99 pro Jahr unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Spielekatalog.

Updates im Januar 2024

Mehr als 20 großen Updates beliebter Spiele werden in diesem Monat erscheinen. Am 12. Januar erhält Crayola Create and Play+ ein neues Erscheinungsbild im Winterwunderland-Look, das einen zeitlich begrenzten Winter Skin für die „Rainbow Rush“ Aktivität enthält und den Startschuss für Crayolas jährliche Kreativitätswoche gibt — eine Feier der Kreativität von Kindern und der Freude, die sie beim Lernen bringt. In Jetpack Joyride 2 können sich Spieler hinter das Steuer des neuen „Hamster Ball“ Fahrzeugs setzen, den „Camouflage Helden“ Skin anziehen und mit dem Water Jetpack eine nasse und wilde Fahrt unternehmen.

Das mit dem App Store Award 2023 ausgezeichnete Hello Kitty Island Adventure begrüßt am 19. Januar mit der „Luck & Lanterns Celebration“ das Jahr des Drachen. Ein Drache fliegt über Friendship Island und hinterlässt wertvolle Drachenperlen — ein Glücksbringer. Man kann während des gesamten Festes Drachenperlen für besondere Belohnungen sammeln.

Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes: Sim Builder, stitch., WHAT THE CAR?, Samba de Amigo: Party-To-Go und viele weitere Games erhalten im Laufe des Monats ebenfalls spannende neue Updates.

