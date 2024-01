Am 19. Oktober 2023 feierte der Apple Original-Film “Killers of the Flower Moon“ bei uns in Deutschland seine Kinopremiere. Einen Tag später startete der Film von Martin Scorsese in den US-Kinos. Nun hat Apple TV+ bekannt gegeben, wann das Drama auf Apples Video-Streaming-Dienst anläuft.

“Killers of the Flower Moon“ ab 12. Januar auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass “Killers of the Flower Moon“ rund drei Monate nach dem Kinostart auch auf dem Apple Video-Streaming-Dienst zu sehen sein wird. Genau genommen startet der Apple Original-Film am 12. Januar 2024. Als Kauf- / Leihfilm ist „Killers of the Flower Moon“ bereits seit wenigen Wochen erhältlich.

Unter der Regie von Martin Scorsese und dem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese, basierend auf David Granns gleichnamigem Bestseller, spielt „Killers of the Flower Moon“ im Oklahoma der 1920er Jahre und stellt den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation dar, eine Reihe brutaler Verbrechen, die als „Schreckensherrschaft“ bekannt wurden. Die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion.

“Killers of the Flower Moon“ erhielt bereits zwölf Nominierungen für den Critics Choice Award und sieben Nominierungen für den Golden Globe Award und wurde in die Liste der Kinofilme des Jahres des American Film Institute aufgenommen. Auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung dürfte der Film Berücksichtigung finden.

