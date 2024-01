Apple hat soeben bekannt gegeben, dass Apple Fitness+ seinen Nutzern ab dem 08. Januar 2024 neue Möglichkeiten bieten wird. So führt der Service mit Klang eine neue Meditationsart, ein Trainingsprogramm mit der weltberühmten Golferin Rose Zhang, eine Künstler.innen im Spotlight-Serie anlässlich der Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, Zeit fürs Gehen auf Apple Podcasts und mehr ein.

Apple Fitness+ bietet mehr Möglichkeiten als je zuvor

Im Laufe des heutigen Tages keimte erneut das Gerücht auf, dass Apple das Fitness-Untenrehmen Peloton kaufen wird. Wir halten das für abwegig und sind der Meinung, dass Apple seine bisherigen Produkte und Services im Bereich Gesundheit und Wellness weiter ausbauen wird. Genau dies bestätigt sich mit der heutigen Meldung. Diese passt zum Jahreswechsel, bei dem sich viele Anwender vornehmen mehr Sport zu treiben und gesünder zu leben.

Apple Fitness+ bietet Anwendern neue Möglichkeiten, im neuen Jahr aktiv und achtsam zu bleiben. Ab Montag, 8. Januar führt der Service mit Klang eine neue Meditationsart sowie ein neues Trainingsprogramm mit dem Titel „Krafttraining, Core und Yoga für Golfer“ ein, an dem die Sportlerin Rose Zhang teilnimmt, die als einer der aufstrebenden Stars im Golfsport gilt. In der Künstler im Spotlight-Reihe werden neue Workouts vorgestellt, die den Countdown zur Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show mit USHER feiern. Zeit fürs Gehen wird neue Gäst:innen vorstellen, darunter Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common und Colman Domingo. Zum ersten Mal werden ausgewählte Zeit fürs Gehen-Folgen in Apple Podcasts verfügbar sein, sodass sie in den 21 Ländern, in denen der Service verfügbar ist, von allen gehört werden können, auch ohne ein Fitness+-Abonnement.

Übersicht

Ab Montag, 8. Januar werden zehn neue Workouts mit Musik von Rihanna, der letztjährigen Headlinerin der Apple Music Super Bowl Halftime Show, zum ersten Mal in einem Fitness-Service verfügbar sein.

Ab Montag, 15. Januar werden neue Workouts mit Musik von Britney Spears angeboten.

Ab Montag, 22. Januar stehen neue Workouts mit Musik von U2 bereit.

Ab Montag, 5. Februar werden die Künstler im Spotlight-Workouts mit Musik von USHER, dem diesjährigen Headliner der Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, zur Verfügung stehen.

