Berichten zufolge droht Apple in den USA eine umfangreiche Kartellklage. Die New York Times berichtet, dass sich das US-Justizministerium (DOJ) in der „Spätphase“ einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen Apple befindet. Somit könnte bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine „umfassende“ Kartellklage eingereicht werden. Die Behörde prüft, inwiefern Apples Kontrolle über Hard- sowie Software die Verbraucher an das Apple-Ökosystem bindet und die Konkurrenten innerhalb der Plattform eingeschränkt werden.

Weitreichendes US-Kartellverfahren droht

Die Ermittlungen des DOJ konzentrieren sich auf die Maßnahmen von Apple zur Aufrechterhaltung der Exklusivität seines Ökosystems. Zu den wichtigsten Untersuchungsschwerpunkten gehören Apples Beschränkungen des Zugangs von Konkurrenten zu iMessage und die bessere Kompatibilität der Apple Watch mit iPhones im Vergleich zu den Uhren anderer Hersteller.

Die Untersuchung befasst sich auch mit Apples Beschränkungen für andere Finanzdienstleister, die iPhone-spezifische Zahlungsdienste nutzen. Hier geht es im speziellen darum, wie Apple andere Finanzunternehmen daran hindert, Tap-to-Pay-Dienste ähnlich wie Apple Pay anzubieten. Diesbezüglich plant Apple bereits, die NFC-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.

Zusammengefasst steht auf der Agenda, ob Apple seine eigenen Apps und Dienste gegenüber denen von Drittanbietern bevorzugt. Während die Klage noch nicht bestätigt ist, prüfen Beamte des DOJ die Ergebnisse der Untersuchung. Apple hat mehrere Gespräche mit der Behörde geführt, wobei ein letztes Treffen ansteht, bei dem das Unternehmen seine Praktiken verteidigen wird, bevor das DOJ bereits in der ersten Jahreshälfte rechtliche Schritte gegen Apple einleiten könnte.

Diese mögliche Klage gegen Apple ist Teil eines breiteren Trends von Kartellverfahren gegen große Technologieunternehmen. Amazon wurde letztes Jahr von der Federal Trade Commission (FTC) in erheblichem Umfang verklagt. Google hat die Kartellvorwürfe im Dezember gegen eine Zahlung von 700 Millionen Dollar beigelegt. Und auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft beschäftigt immer noch die FTC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren