Anker hat soeben die SOLIX C800 (PLUS) angekündigt. Damit erweitert Anker seine SOLIX-Familie um zwei Powerstationen mit 768Wh und 1200W. Das Gerät bietet in der Plus-Variante neben den „normalen“ Ladeanschlüssen eine Campingleuchte.

Anker kündigt SOLIX C800 (PLUS) an

Vor wenigen Wochen haben wir Anker SOLIX C1000 getestet. Nun hat Anker den kleinen Bruder – Anker SOLIX C800 (PLUS) – angekündigt. Anker setzt auf seine InfiniPower-Technologie kombiniert mit LiFePO 4 mit bis zu 3.000 Ladezyklen.

Ein speziell konzipiertes Fach verstaut das Licht einfach nach Nutzung direkt unter dem Deckel und lädt es dort gleich wieder auf. Die Power Station speichert 768 Wattstunden an Energie und versorgt über die zehn Anschlüsse (darunter drei EU-Stecker) mit 1.200 Watt an Ausgangsleistung zahlreiche Geräte: Ein iPhone 13 kann beispielsweise bis zu 49 Mal aufgeladen oder ein 1.000-Watt Kaffeekocher 42 Minuten betrieben werden – perfekt für den nächsten Camping-Ausflug.

Alles in allem setzt Anker auf 3 klassische Steckdosen mit maximal 1200W, 1x USB-C (100W), 1x USB-C (30W), 2x USB-A (12W) und einen Zigarettenabzünder-Anschluss (120W). Einmal leer, ist die SOLIX C800 Plus mithilfe der Hyper-Flash Technologie innerhalb von nur 58 Minuten an der Steckdose vollständig wieder aufgeladen. Zudem verfügt sie über einen 300-Watt-Solareingang. Bei reichlich Sonne ist die C800 Plus mit dem passenden Solarpanel in unter drei Stunden wieder aufgeladen. Alle Prozesse wie der Echtzeit-Verbrauch, Entladungs-Limits und Aufladegeschwindigkeiten kontrollieren und steuern NutzerInnen über die smarte Anker-App. Die SOLIX C800 verfügt über die exakt gleichen Spezifikationen, kommt aber ohne Camping-Lichter und Stativ aus.

Ab März 2024 könnt ihr die beiden neuen Anker SOLIX Powerstationen zu einem Preis von 649 Euro (C800) bzw. 699 Euro (Plus-Version) über den Anker Online Store kaufen.

