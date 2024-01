Anker hat im Rahmen der CES 2024 bekannt gegeben, dass Anker SOLIX F3800 nach der erfolgreichen Kickstarter-Kamapgne nun in Serie geht und ab Februar 2024 zum Preis von 3.999 Euro verfügbar sein wird.

Anker SOLIX F3800: neue Powerstation ab Februar zum Preis von 3.999 Euro erhältlich

Auf Anker SOLIX C800 (Plus) haben wir euch im Laufe des heutigen Vormittags bereits aufmerksam gemacht. Aber auch zu Anker SOLIX F3800 gibt es Neuigkeiten. Die leistungsstarke Powerstation, die bereits im vergangenen Jahr angekündigt wurde und eine Kickstarter-Kampagne durchlief, ist ab Februar zum Preis von 3.999 Euro erhältlich.

Die bislang stärkste Power Station von Anker SOLIX trägt einen 3,84 Kilowattstunden großen Akku in sich und bringt satte 6.000 Watt an AC-Leistung. In Kombination mit dem 120 Volt / 240 Volt-Doppelspannungsausgang kann sie auch die hungrigsten Stromfresser mit ausreichend Energie versorgen. Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die externe Stromspeichermöglichkeit mit sechs Zusatz-Akkus auf bis zu 26,88 Kilowattstunden erweitern.

Für eine maximale Flexibilität lässt sich die Anker SOLIX F3800, dank ihres „Kofferdesigns“ mit ausziehbarem Griff und großen Rädern, leicht transportieren. Das Aufladen ist ebenso bequem: Die F3800 ist sowohl effizient als auch leistungsstark – sie kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent aufgeladen werden.

Anker SOLIX F3800 bietet unter anderem 3 klassische Steckdosen, 1x RV Port, 1 Anschluss für Elektroautos, 3x USB-C (je 100W), 2x USB-C (je 12W) und 1x Zigarettenanzünderanschluss (120W).

-> Hier geht es in den Anker Online Store

