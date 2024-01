Apple hat am gestrigen Tag die heiße Phase für den Verkaufsstart von Apple Vision Pro eingeläutet. So hat Apple nicht nur den Zeitplan für den Verkaufsstart bekannt gegeben, sondern auch noch weitere Eckdaten und Informationen bekannt gegeben.

Apple hat den US-Verkaufsstart für Vision Pro für den 02. Februar 2024 angesetzt. Ab dem 19. Januar nimmt der Hersteller Vorbestellungen entgegen. Darüberhinaus bietet Apple ab dem offiziellen Verkaufsstart auch Demo-Geräte in seinen US-Stores an, um Kunden die Möglichkeit anzubieten, das Headset näher kennenzulernen.

Allerdings können Kunden nicht ohne Termin in einen Store gehen und Apple Vision Pro ausprobieren. Aktuell schreibt Apple ausgewählte Kunden an und gibt diesen die Möglichkeit einen Termin in einem Store zu vereinbaren. Hierbei gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Wir gehen davon aus, dass die Zeitfenster für Apple Vision Pro direkt zum Verkaufsstart schnell ausgebucht sind. Interessenten, die den räumlichen Computer testen möchten, sollten sich so früh wie möglich anmelden.

“Be one of the first to get a demo of Apple Vision Pro. Only at the Apple Store. Starting at 8:00 a.m. on Friday, February 2, we invite you to sign up for a demo of Apple Vision Pro at your local Apple Store. Demo… pic.twitter.com/tPzgBWwcUK

— M1 (@M1Astra) January 8, 2024