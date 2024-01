Ende November ist der Apple Original Film „Napoleon“ in den Kinos gestartet. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass das Drama ab sofort auch als Kauf- / Leihfilm erhältlich ist.

Apple Original Film „Napoleon“ ab sofort als Kauf- / Leihfilm erhältlich

Die Vorgehensweise von Apple TV+ ist bei „Napoleon“ identisch zu „Killers of the Flower Moon“. Erst Kino, dann als Kauf- / Leihfilm verfügbar und anschließend läuft der Film auf Apple TV+.

Nachdem „Napoleon“ Ende November in den Kinos startete, ist dieser nun auch als Kauf- / Leihfilm erhältlich. Apple schreibt, dass Ridley Scotts gefeierter Action-Epos „Napoleon“ ab heute in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Home Entertainment als Kauf- / Leihfilm in über 100 Ländern erhältlich ist. Hierzulande verlangt Apple 14,99 Euro bzw. 19,99 Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt startet der Film auch auf Apples Video-Streaming-Plattform.

Unter der Regie von Ridley Scott und nach dem Drehbuch von David Scarpa spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film soll einen originellen und persönlichen Blick auf Napoleons Ursprünge bieten. Er zeigt Napoleons schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Film fängt dabei Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlichen Militärführer und Kriegsvisionär ein.

-> Hier könnt ihr Napoleon kaufen / ausleihen

