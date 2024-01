Nanoleaf nutzt die diesjährige Consumer Electronics Show, um verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. Neben der neuen Orchestrator-Software und den mehrfarbigen, smarten Essentials Matter Lightstrips wurden erstmals auch Beleuchtungsprodukte für den Outdoor-Bereich gezeigt. Darüberhinaus hat sich Nanoleaf zum Vorverkaufsstart der modulare Deckenleuchte Nanoleaf Skylight geäußert.

Neue Beleuchtung mit Matter

Nanoleaf baut seine Matter-Produktreihe weiter aus und hat zur CES 2024 drei neue Matter-kompatible Produkte angekündigt: einen smarten, mehrfarbigen Lightstrip für den Innenbereich, Girlanden für den Außenbereich sowie eine Lichtleiste für den permanenten Gebrauch im Außenbereich. Es handelt sich dabei um die ersten Outdoor-Produkte des Unternehmens. So könnt ihr ganzjährig Terrassen, Balkone sowie Gärten erhellen.

Die neuen Beleuchtungsprodukte der Essentials-Reihe sind nahtlos mit allen anderen Nanoleaf Produkten kombinierbar. So lassen sich intelligente Features wie das Gruppieren der Leuchten, einfache Automatisierungen mit Matter-Hubs oder Zeitschaltpläne nutzen. Die Produkte werden mit einer neuen Sammlung von voreingestellten Lichtszenen geliefert, darüber hinaus könnt ihr wie gewohnt eure eigenen Animationen entwerfen. Die Nanoleaf Essentials Matter-Linie ermöglicht eine einfache Steuerung über Matter oder direkt via Nanoleaf App über WLAN oder Bluetooth. Zudem lassen sie sich per Sprachsteuerung oder der leicht zugänglichen Steuereinheit bedienen.

Einen Preis sowie einen Verkaufsstart zu den neuen Matter-Produkten hat Nanoleaf bis dato noch nicht kommuniziert.

Nanoleaf Skylight – Start der Vorbestellung

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Nanoleaf Skylight angekündigt wurde. Nun hat sich der Hersteller zum Verkaufsstart geäußert.

Die weltweit erste intelligente, modulare Deckenleuchte zeichnet sich durch ihr quadratisches Design und die diffuse Mehrpunktbeleuchtung aus und besticht mit einem weichen und natürlichen Lichterlebnis. Lichtszenen wie „Gentle Rain“ oder „Sun Shower“ schaffen das ideale Ambiente für die Morgen- und Abendroutine im Schlafzimmer. Dabei lassen sich bis zu 100 Quadrate miteinander verbinden. Skylight verfügt über die gesamte Palette der intelligenten Nanoleaf Features, darunter die Musikvisualisierung, Zeitschaltpläne, Magic Scenes, RGBW-Farboptionen und vieles mehr.

Das Starter Kit mit drei Quadraten kostet 249,99 Euro und ein Erweiterungs-Pack mit einem Quadrat ist für 79,99 Euro verfügbar. Das Produkt wird Ende Januar 2024 ausgeliefert.

Neue Orchestrator-Software

Darüberhinaus hat Nanoleaf eine neue Orchestrator-Software für das Frühjahr 2024 angekündigt. Diese überzeugt mit einer verbesserten Musikanalyse in Echtzeit und bringt noch fesselndere Farb- und Lichtshows in die eigenen vier Wände. Im Gegensatz zur bisherigen Musiksynchronisation, die jeden Ton im Raum aufnimmt, verbindet sich Orchestrator direkt mit der Tonquelle und sorgt so für ein präziseres audiovisuelles Erlebnis.

-> Hier geht es in den Nanoleaf Online Store

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren