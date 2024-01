Im Sommer letzten Jahres präsentierte EcoFlow im Rahmen der IFA 2023 den weltweit ersten intelligenten Hybrid- Batteriegenerator „DELTA Pro Ultra“ sowie das „Smart Home Panel 2“. Nun können Interessierte die beiden Produktneuheiten im Rahmen der Consumer Electronics Show live und in Farbe begutachten.

DELTA Pro Ultra

Bei EcoFlow DELTA Pro Ultra handelt es sich um ein Stromversorgungssystem für Privathaushalte, das sowohl für längere Stromausfälle als auch für den täglichen Gebrauch konzipiert ist. Mit einer konkurrenzlosen Kapazität von 6 kWh, einer Leistung von 7200 W und einer Solarleistung von 5,6 kW ist das Gerät in der Lage, ein ganzes Haus mit Energie zu versorgen. Das stapelbare Design ermöglicht eine schnelle Erweiterung von Speicherkapazität und Leistung. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Energiequellen, einschließlich Solarenergie und Gas, deckt ein breites Spektrum des Energiebedarfs ab.

EcoFlow DELTA Pro Ultra gewährleistet eine unterbrechungsfreie Umschaltung der Stromversorgung in nur 0 ms für direkt am Wechselrichter angeschlossene Verbraucher und schützt so empfindliche elektronische Geräte rund um die Uhr. Die Verbindung mit dem Smart Home Panel 2 ermöglicht eine vollautomatische Umschaltung der Energieversorgung des gesamten Hauses in weniger als 20 ms und garantiert so einen nahtlosen Übergang bei Stromausfällen.

EcoFlow bringt auch das Smart Home Panel 2 auf den Markt. Es bietet die komfortable Möglichkeit, DELTA Pro Ultra vollständig in das Energiemanagement des Hauses zu integrieren und so einen schnellen Wechsel zwischen Netz- und Notstrombetrieb mit automatischer Umschaltung zu ermöglichen. Weiter optimiert es die Energienutzung, senkt somit Kosten und verlängert die Betriebszeiten durch smarte Analyse und Nutzung von Solarenergie.

Preis & Verfügbarkeit

DELTA Pro Ultra ist ab sofort in den USA erhältlich sein. Nutzer können DELTA Pro Ultra (Wechselrichter und Batterie) für 4 999 Dollar erwerben. Das Smart Home Panel 2 ist bis zum 9. Februar für 1 599 Dollar oder als Bundle mit DELTA Pro Ultra für 6 399 Dollar erhältlich. Nach diesem Einführungsangebot liegen die Preise für DELTA Pro Ultra bei 5 799 Dollar, für das Smart Home Panel 2 bei 1 899 Dollar und für das DELTA Pro Ultra Bundle bei 7 499 Dollar.

Zu einem Deutschlandstart hat sich EcoFlow bis dato noch nicht geäußert.

-> Hier geht es in den EcoFlow Online Store

