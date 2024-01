Dreame hat im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas den neuen Saug-/Wischroboter DreameBot L10s Pro Ultra Heat sowie den ersten Mähroboter des Unternehmens angekündigt.

Neuer Saug-/Wischroboter DreameBot L10s Pro Ultra Heat

In den letzten Jahren haben wir uns bereits mit verschiedenen Dream Saug-/Wischrobotern beschäftigt. Zuletzt haben den Dreame L10s Ultra getestet. Nun hat der Hersteller im Rahmen der CES das nächste spannende Produkt angekündigt. Dies Rede ist vom neuen DreameBot L10s Pro Ultra Heat.

Der DreameBot L10s Pro Ultra Heat ist das neueste Mitglied der Familie. Er ist die nächste Generation des Verkaufsschlagers L10s Ultra und vereint alle Top-Innovationen der Marke in einem Gerät. Damit bringt Dreame eine Reihe von Verbesserungen und Spitzentechnologien in einem Paket mit einer 6-in-1 Station für unter 1000 Euro in den Markt. Einen konkreten Verkaufspreis hat der Hersteller allerdings nicht genannt.

Um auch groben Schmutz und schwierigsten Oberflächen gewachsen zu sein, kommt der L10s Pro Ultra Heat mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft. Dank des strömungsoptimierten Turbo-Force-Luftkanalsystems ist er dabei trotzdem besonders leise.

Bis zu 75 Tage mühelos sauber! Denn die 6-in-1 Station kümmert sich beim L10s Pro Ultra Heat nicht nur um einen geladenen Akku:

Mopp-Reinigung mit heißem Wasser – So sorgt der L10s Pro Ultra Heat für immer hygienische Bodenpflege. Denn die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Und dank eines großzügigen 4-Liter-Schmutzwassertanks und einem 4,5-Liter-Tank für sauberes Wasser ohne ständigen Wasserwechsel von Hand.

Automatische Mopptrocknung mit Heißluft – Trocknet die Mopps nach der Reinigung mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu vermeiden.

Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage – Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden.

Automatische Frischwasserversorgung – Füllt den Wassertank des Roboters nach, damit er weite Strecken ohne Unterbrechung wischen kann und er nie auf dem Trockenen sitzt.

Automatisches Nachfüllen von Reinigungsmitteln – Befüllt den Roboter mit dem richtigen Verhältnis von Reinigungsmitteln und Wasser für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse.

Informationen zur Verfügbarkeit des L10s Pro Ultra Heat werden wir in den kommenden Wochen bekannt geben.

Dreame teasert Mähroboter A1 an

Deutlich wortkarger ist der Hersteller bislang zum Mähroboter A1. Mit dem Dreame Roboticmower A1 bringt das Unternehmen modernste Robotik in den Garten und Nutzer können zukünftig das Rasenmähen mit einem Fingerzeig erledigen können. Die exakten Leistungsdaten, Preis und Verfügbarkeit wird Dreame Ende März 2024 bekannt geben.

