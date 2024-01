Apple TV+ nimmt Anlauf für die nächste Sport-Dokumentation. So gab Apple heute bekannt, dass „The Dynasty: New England Patriots“ am 16. Februar starten wird. Die 10-teilige Serie beleuchtet den Weg der New England Patriots und bringt den ehemaligen Quarterback Tom Brady, den Trainer Bill Belichick und den Besitzer Robert Kraft sowie eine Vielzahl von Mitwirkenden zusammen, um die Geschichte der bemerkenswerten American-Football-Mannschaft zu erzählen.

„The Dynasty: New England Patriots“ auf Apple TV+

Die Dokumentation bietet einen umfassenden Einblick in eine erfolgreiche 20-jährige Ära der New England Patriots, die für das Team sechs Super Bowl-Siege hervorbrachte, aber auch von internen Streitigkeiten geprägt wurde.

„The Dynasty: New England Patriots“ soll einen unvergleichlichen Einblick bieten. Interviews mit Spielern, Trainern, Führungskräften, Liga-Funktionären und Sportjournalisten bieten einen facettenreichen Blick auf die Dynamik und den Erfolg des Teams. Ebenfalls mit an Bord sind prominente Fans wie Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch und viele mehr.

Unter der Regie des Emmy-Preisträgers Matthew Hamachek basiert die Serie auf dem Bestseller von Jeff Benedict. Sie verwendet bisher unveröffentlichtes Video- und Audiomaterial aus den Archiven der Patriots. Das Produktionsteam der Dokumentation besteht aus Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Jeff Benedict und den Co-Produzenten Miranda Johnson-Smith, Meredith Kaulfers und Jonna McLaughlin.

