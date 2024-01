Wie macReports berichtet, erhöht Apple die Zahl der Testfahrer für sein autonomes Fahrzeugprojekt, welches als Vorbereitung auf das in der Gerüchteküche heiß gehandelte Apple Car gilt. Das autonome Fahrzeugprogramm von Apple ist eines der größten bekannten Geheimnisse in der Technologiebranche. In den letzten Jahren sind sporadisch Informationen über das Projekt durchgesickert. Doch offiziell gibt es von Apple keine Aussage zu dem Vorhaben. Lediglich die Fahrzeugtests zeigen nach außen hin, dass das Unternehmen weiterhin an dem Fahrzeugprojekt arbeitet.

Verstärkung für Apples Fahrzeugprojekt

Laut den vorliegenden Daten der kalifornischen Straßenverkehrsbehörde vergrößert Apple erneut sein Fahrerteam für sein Testprogramm für autonome Fahrzeuge. Im November letzten Jahres beschäftigte Apple noch 145 Testfahrer, jetzt sind es bereits 162, mit 68 autonomen Fahrzeugen.

In Kalifornien testen bereits einige wenige Hersteller autonome Fahrzeuge, in denen keine Fahrer zur Sicherheit mitfahren. Hierfür ist jedoch eine spezielle Genehmigung notwendig, die Apple noch nicht erhalten hat.

Hier ein Vergleich zwischen Apple und der Konkurrenz bei Tests für autonome Fahrzeuge:

MERC BENZ: 226 Fahrer, 49 Fahrzeuge

WAYMO: 664 Fahrer, 371 Fahrzeuge

TESLA: 59 Fahrer, 14 Fahrzeuge

CRUISE: 281 Fahrer, 1015 Fahrzeuge

ZOOX: 615 Fahrer, 289 Fahrzeuge

NVIDIA: 305 Fahrer, 1 Fahrzeug

APPLE: 162 Fahrer, 68 Fahrzeuge

NURO: 149 Fahrer, 109 Fahrzeuge

MOTIONAL: 34 Fahrer, 61 Fahrzeuge

WOVEN BY TOYOTA: 47 Fahrer, 30 Fahrzeuge

PONY.AI: 8 Fahrer, 18 Fahrzeuge

Das Apple Car Projekt

Es ist wichtig zu wissen, dass Apple nicht sein eigenes selbstfahrendes Auto in Kalifornien testet. Stattdessen setzt das Unternehmen Lexus-SUVs ein, die mit LiDAR-, Radar- und Kameratechnik ausgestattet sind.

Apples selbstfahrenden Fahrzeuge sammeln Berichten zufolge Daten für die seit langem gemunkelte autonome Fahrzeugsoftware des Unternehmens. Im Jahr 2017 bestätigte Tim Cook die Arbeit von Apple an autonomer Software. „Wir sind sehr auf autonome Systeme konzentriert […] Wir haben ein großes Projekt und machen eine große Investition in diesem. Aus unserer Sicht ist Autonomie die Mutter aller KI-Projekte“, erklärte Apples CEO damals in einem Interview.

Während Apple das Projekt weiter ausbaut, ist immer noch nicht bekannt, was genau das Unternehmen mit der Software machen wird, wenn die Testphase abgeschlossen ist. Eine Möglichkeit wäre eine Partnerschaft mit einem bestehenden Automobilhersteller, um die selbstfahrende Software in einem bereits vorhandenen Fahrzeugmodell zu integrieren, was durch eine zukünftige Version von CarPlay realisiert werden könnte. Und da wären natürlich noch die Gerüchte rund um ein von Apple entworfenes Auto, für dessen Umsetzung das Unternehmen immer noch einen Partner suchen soll.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren