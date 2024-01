Apples Bemühungen rund um innovative Ladetechnologien sind kein Geheimnis. Nun ermöglicht die neueste Entdeckung eines frühen MagSafe Ladegeräts aus dem Jahr 2017 einen Blick auf den Entwicklungsprozess des Unternehmens.

Die Geschichte des frühen MagSafe Ladegeräts reicht zurück bis ins Jahr 2017, als Apple noch an der Entwicklung der mittlerweile eingestellten AirPower Ladematte arbeitete. Der von dem bekannten Leaker Kosutami entdeckte Prototyp des MagSafe Ladegeräts zeigt die Anfänge des drahtlosen Ladeverfahrens, das später im Oktober 2020 mit dem iPhone 12 marktreif wurde. Interessanterweise erfolgte die Entwicklung des Prototyps zeitgleich zur finalen Phase der AirPower-Entwicklung, was auf die parallel laufenden Bemühungen Apples hinweist, mehrere drahtlose Ladetechnologien zu erforschen und zu entwickeln.

Der Prototyp unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von dem, was Apple schließlich in Jahr 2020 auf den Markt brachte. Auffällig sind vor allem die gummibeschichtete Oberfläche, abgerundete Kanten und ein Apple-Logo. Obwohl der Prototyp dünner ist als das heutige MagSafe Ladegerät, ist sein Durchmesser fast identisch mit dem der aktuellen Version. Die technischen Details des Prototyps sind jedoch nicht bekannt, und eine Nutzung mit dem iPhone ist aufgrund eines unterschiedlichen Magnet-Layouts nicht möglich.

Kosutami zeigt den MagSafe Ladegerät Prototyp auf X und schreibt:

Unreleased prototype of MagSafe Ladegerät. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s

— Kosutami (@KosutamiSan) January 10, 2024