Im Sommer 2022 in Auftrag gegeben, ist die neue Krimi-Serie „Criminal Record“ am heutigen Tag auf Apple TV+ gestartet. Apples ursprünglicher Plan sah es vor, dass die Serie erst am kommenden Freitag anläuft, schlussendlich hat man die Premiere um zwei Tage vorgezogen. Dies mag damit zusammenhängen, dass am Freitag der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ auf der Video-Streaming-Plattform debütieren wird und Apple den vollen Fokus auf den Film legen möchte.

„Criminal Record“ ist auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Tag startet die die achtteilige Krimi-Thriller-Serie „Criminal Record“ mit dem Oscar- und BAFTA-Preisträger Peter Capaldi („Doctor Who“, „The Thick of It“) sowie der Laurence Olivier Award und dem Critics Choice Award Nominierten Cush Jumbo („The Good Wife“, „The Good Fight“, „The Beast Must Die“) auf Apple TV+. Genau genommen, stehen die ersten beiden Episoden auf Apple TV+ bereit. Bis zum 21. Februar 2024 folgen immer mittwochs neue Episoden.

„Criminal Record“ vom BAFTA-Nominierten Paul Rutman („Vera“, „Indian Summers“) ist ein kraftvolles, charaktervolles Drama, das im Herzen des modernen London spielt. Durch einen anonymen Anruf geraten zwei brillante Detektive wegen eines alten Mordfalls in eine Konfrontation – die eine Polizeibeamtin ist eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere, der andere ein gut vernetzter Mann, der entschlossen ist, sein Erbe zu schützen. Die Serie berührt Themen wie Rasse, institutionelles Versagen und die Suche nach einer gemeinsamen Basis in einem polarisierten Großbritannien.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

