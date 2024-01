Apple hat sich zum offiziellen Verkaufsstart von Vision Pro geäußert und gleichzeitig weitere Details bekannt gegeben. So stellt der räumliche Computer laut Apple nicht nur die ideale Anlaufstelle für Produktivität-Apps dar, sondern ist auch ideal für Unterhaltungs- und Spieleerlebnisse.

In der begleitenden Meldung zum Verkaufsstart von Vision Pro informiert Apple, dass über 150 3D-Filme und 3D-Spiele direkt zum Verkaufsstart bereitstehen.

Grundsätzlich läuft jeder Film und jede TV-Serie über die Apple TV-App auf Vision Pro. Allerdings wurden verschiedene Titel für die 3D-Wiedergabe aktualisiert, um ein noch intensiveres Erlebnis zu ermöglichen. Apple schreibt

Innerhalb der Apple TV App können Benutzer überall auf mehr als 150 3D-Titel mit unglaublicher Tiefe zugreifen. Vision Pro stellt außerdem Apple Immersive Video vor, ein bemerkenswertes neues Unterhaltungsformat, das von Apple entwickelt wurde und Benutzer mit dreidimensionalen 180-Grad-8K-Aufnahmen, die mit Spatial Audio aufgenommen wurden, in das Geschehen eintauchen lässt. Benutzer können auch neue interaktive Erlebnisse wie Encounter Dinosaurs genießen.

Zum Thema Gaming äußert sich Apple wie folgt

Spieler können im App Store auf Spiele zugreifen, darunter mehr als 250 Titel in Apple Arcade. Erfolgsspiele wie NBA 2K24 Arcade Edition und Sonic Dream Team können auf einem beliebig großen Bildschirm mit unglaublichem Sound und Unterstützung für gängige Gamecontroller gespielt werden. Neue räumliche Spiele, darunter Game Room, What the Golf? und Super Fruit Ninja, nutzen die leistungsstarken Funktionen von Apple Vision Pro, um den Raum um die Spieler herum zu verändern und einzigartige und fesselnde Spielerlebnisse zu bieten.