Apple hat vor kurzem die Premiere von „Masters of the Air“, einer Dramaserie über den Zweiten Weltkrieg, gefeiert. Die mit Stars besetzte Veranstaltung im Regency Village Theatre in Los Angeles markierte den Beginn einer Serie, die eine fesselnde Erzählung der Erlebnisse der 100th Bomb Group während des Krieges zu bieten verspricht. „Masters of the Air“ wird am Freitag, dem 26. Januar, weltweit auf Apple TV+ veröffentlicht.

Starbesetzte Premiere für Apples Kriegsdrama-Serie

Bei der Premiere auf dem roten Teppich versammelten sich namhafte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Unter den Anwesenden waren die ausführenden Produzenten Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman. Zahlreiche Darsteller, darunter Austin Butler, Callum Turner und Barry Keoghan, gaben sich die Ehre und präsentierten das starke Ensemble, das die Geschichte von „Masters of the Air“ zum Leben erwecken wird.

Co-Executive Producer und Autor John Orloff sowie die Regisseure Ryan Fleck und Dee Rees waren ebenfalls anwesend. Erwähnenswert ist auch, dass die Veteranen des Zweiten Weltkriegs John „Lucky“ Luckadoo, James Rasmussen, Henry Cervantes und Robert Wolff anwesend waren, was dem Abend eine ergreifende Note verlieh.

„Masters of the Air“ auf Apple TV+

„Masters of the Air“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman. Das Trio hatte zuvor bereits bei Erfolgsserien wie „Band of Brothers“ und „The Pacific“ zusammengearbeitet. „Masters of the Air“ verspricht ein actiongeladenes Drama zu werden, das sich um die realen Ereignisse einer amerikanischen Bomberstaffel im Zweiten Weltkrieg dreht. Apple TV+ wird die ersten beiden Episoden am 26. Januar veröffentlichen, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 15. März 2024.

Zur Besetzung gehören prominente Namen wie die für den Academy Award nominierten Austin Butler und Barry Keoghan. Weitere Stars wie Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross, Branden Cook und Ncuti Gatwa werden ebenfalls zu sehen sein.

„Masters of the Air“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und erzählt von der 100th Bomb Group, auch bekannt als „Bloody Hundredth“. Diese Männer begaben sich im Zweiten Weltkrieg auf gefährliche Bombeneinsätze über Deutschland. Im Kampf gegen extreme Kälte, Sauerstoffmangel und die schiere Angst vor dem Kampf in 25.000 Fuß Höhe bewiesen die Männer großen Mut. Die Serie konzentriert sich nicht nur auf die physischen Herausforderungen, sondern beleuchtet auch die emotionale und psychologische Belastung, die der Krieg für diese jungen Männer bedeutete.

Die neue Apple TV+ Serie erstreckt sich über mehrere Schauplätze, darunter die ruhigen Felder im Südosten Englands und die zermürbenden Bedingungen in deutschen Kriegsgefangenenlagern. „Masters of the Air“ zeigt eine entscheidende Periode der Weltgeschichte und stellt laut Apple ein großes filmisches Meisterwerk dar. Die Serie wird von Apple Studios und von Spielberg über Amblin Television sowie von Hanks und Goetzman für Playtone produziert. Weitere namhafte Mitwirkende sind Darryl Frank, Justin Falvey, Steven Shareshian, John Orloff und Graham Yost.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren