Nicht nur eingefleischte Handball-Fans dürften am gestrigen Abend das Auftaktspiel der Handball Europameisterschaft im umgebauten Düsseldorfer Fußball-Stadion zwischen Deutschland und der Schweiz vor einer Rekordkulisse von 53.586 Zuschauern verfolgt haben. o2 und Vodafone ziehen Resümee und sprechen von einem wahren Datenfeuerwerk während der Partie.

o2 informiert zum Auftakt der Handball Europameisterschaft in Düsseldorf

o2 Telefónica versorgt den Innenraum des Düsseldorfer Stadions mit einem umfangreichen Indoor-Netz aus zehn Basisstationen und rund 30 Sektoren mit 2G/GSM, 4G/LTE sowie 5G.

Zum EM-Auftakt am 10. Januar nutzten die Stadionbesucher rund 2000 Gigabyte Datenvolumen im o2 Mobilfunknetz. Zur Spitzenzeit von 19 bis 20 Uhr flossen mehr als 330 Gigabyte durch das Netz – ein neuer Mobilfunk-Datenrekord für das Düsseldorfer Stadion. In dieser Zeitspanne zwischen dem Spiel Frankreich gegen Nordmazedonien und der EM-Eröffnungszeremonie teilten demnach zahlreiche Zuschauer Bilder und Videos vom Event per Smartphone mit Familie und Freunden.

Auch Vodafone verzeichente am gestrigen Abend rund um das Düsseldorfer Stadion eine wahre Datenflut. Als die Handballer auf dem Feld die Europameisterschaft mit den ersten beiden Partien eröffneten, ließen die Fans auf den Tribünen das Handynetz glühen. Während des Handballabends transportierte das Vodafone-Netz im Stadion, das durch zahlreiche LTE- und 5G-Antennen versorgt wird, insgesamt 960 Gigabyte Daten. Zum Vergleich: Damit hatte das Mobilfunknetz in und direkt ums Stadion herum rund 100.000 mal so viel zu tun, wie an einem normalen Werktag ohne Sportveranstaltung. Und: mit der Datenmenge, die gestern in sechs Stunden durchs Stadion-Netz rauschte, könnte man fast zwei Monate am Stück Lieblingsserien bei Netflix streamen.

Auch bei Vodafone stellte das Spiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien das Deutschland-Spiel in den Schatten. Denn die Handall-Fans teilten ihre Eindrücke aus der Arena vor allem noch bevor das DHB-Team aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen hatte in den sozialen Medien. Zwischen 17 und 20 Uhr rauschten insgesamt 520 Gigabyte Daten durch das lokale Mobilfunknetz von Vodafone. Mehr als jemals zuvor bei einem Handballspiel gemessen wurden. Vermutlich auch, weil in diesem Zeitraum viele Fans im Stadion eintrafen, und unmittelbar Fotos und Videos mit ihren Freunden teilten. In den drei Stunden rund ums Spiel der Deutschen Handball-Nationalmannschaft (20 bis 23 Uhr) waren es 445 Gigabyte Daten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren