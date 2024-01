Apple TV+ hat ein umfassendes Programmangebot für die Wintersaison vorgestellt, das sich speziell an Kinder und Familien richtet. Zu den diesjährigen Highlights gehören ein neues Peanuts-Special, die Rückkehr von „Fraggle Rock: Back to the Rock“ und die neueste Staffel der Zeichentrickserie „Sago Mini Freunde!“, die alle ihre eigene Note auf die Plattform bringen.

„Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin“ – ein neues Peanuts-Abenteuer

Am 16. Februar wird das neue Peanuts-Special die Vorgeschichte von Franklin erzählen, einer Figur, die für ihren Charme und ihre Sympathie geliebt wird. In dieser Geschichte geht es um Franklins Erfahrungen beim Schließen von Freundschaften, insbesondere um seine Interaktionen mit Charlie Brown und der Peanuts-Crew. Das Special ist eine Zusammenarbeit zwischen Peanuts und WildBrain unter der Leitung von Regisseur Raymond S. Persi und Autoren wie Robb Armstrong und der Familie Schulz. Diese Ergänzung des Peanuts-Universums verspricht, sowohl Nostalgie für langjährige Fans als auch frische Perspektiven für neue Zuschauer zu bieten.

„Fraggle Rock: Back to the Rock“ – die zweite Staffel eines Klassikers

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Fraggle Rock: Back to the Rock“ wird am 29. März erscheinen. Die Serie, eine Neuinterpretation von Jim Hensons Originalserie, bringt die Fraggles, Doozers und Gorgs mit neuen Geschichten zurück, in denen Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit im Vordergrund stehen. Die Sprecher, darunter Daveed Diggs, Ariana DeBose, Brett Goldstein und Catherine O’Hara, verleihen dem Klassiker ein zeitgemäßes Flair und sorgen dafür, dass die Serie sowohl neue als auch alte Zuschauer anspricht. Die Mischung aus Humor, Musik und gefühlvollen Geschichten kommt bei Zuschauern aller Altersgruppen gut an.

„Sago Mini Freunde!“ – in der zweiten Staffel wird Dankbarkeit zelebriert

Am 26. Januar startet die zweite Staffel von „Sago Mini Freunde!“, die auf der erfolgreichen App „Sago Mini World“ basiert. In der Serie geht es um den Hund Harvey und seine Freunde, darunter die Katze Jinja, das Kaninchen Jack und den Vogel Robin. Jede Folge spielt in der farbenfrohen Welt von Sagoville und dreht sich um die Themen Dankbarkeit und Freundlichkeit. Die von Spin Master Entertainment und Brown Bag Films produzierte Serie wurde als „Common Sense Media Selection for Families“ ausgezeichnet, was ihren Wert als pädagogische Unterhaltung unterstreicht.

Zusätzlich zu diesen Highlights bietet Apple TV+ auch weiterhin eine breite Palette an Inhalten für junge Zuschauer, sodass sich das Durchstöbern des Programms lohnt. Beispielsweise gibt es viele Peanuts-Inhalte. Zu empfehlen ist auch der Animationsfilm „Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde“.

