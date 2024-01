Apple ist auf der aktuellen Glassdoor-Liste der besten Arbeitgeber wieder vertreten. Im letzten Jahr war das Unternehmen nach über einem Jahrzehnt ständiger Präsenz nicht mehr auf der Bestenliste zu finden. Die Rückkehr in diesem Jahr rückt Apple in ein anderes Licht im Vergleich zu anderen Tech-Giganten wie Meta, Google und Amazon, die alle erhebliche Entlassungen vorgenommen haben und somit in der Gunst der Arbeitnehmer stark nachgelassen haben.

Apples Comeback und Branchenveränderungen

Das Job- und Karriereportal Glassdoor hat abermals Mitarbeiter zu ihren Arbeitgebern befragt. Anhand der Ergebnisse werden die beliebtesten Unternehmen ermittelt. Letztes Jahr fiel Apple nach mehr als einem Jahrzehnt aus der jährlichen Top 100 der beliebtesten Arbeitgeber heraus. Wie sich herausstellte, konnte Apple nun wieder bei seinen Arbeitnehmern punkten.

In einer beachtlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr hat Apple auf der Glassdoor-Liste für das Jahr 2024 ein Comeback gefeiert und rangiert nun auf Platz 39. Vor dem Hintergrund der weit verbreiteten Entlassungen in der Technologie-Branche gab es auf der Bestenliste einige Veränderungen. Unternehmen wie Meta, Google und Amazon hatten mit einem erheblichen Personalabbau zu kämpfen, was sich zweifellos auf ihre Platzierungen auswirkte. Im Gegensatz dazu spielte Apples Vermeidung von Massenentlassungen in diesem Jahr eine wichtige Rolle bei der erneuten Präsenz auf der Liste.

Auf der aktuellen Glassdoor-Liste belegen Bain & Company und Nvidia die ersten beiden Plätze, während die Tech-Branche insgesamt mit 31 Unternehmen vertreten ist, was einem Rückgang von 41 im Vorjahr entspricht. Andere Technologieunternehmen, die ihre Plätze auf der Liste behalten haben, sind Adobe auf Platz 15, Microsoft auf Platz 18 und Google auf Platz 26. Meta, Salesforce, Intel, Netflix und Yahoo konnten sich keinen Platz sichern.

Daniel Zhao, der leitende Wirtschaftswissenschaftler von Glassdoor, kommentierte diesen Trend. Er stellte fest, dass die Anziehungskraft der Tech-Branche im Vergleich zu den vergangenen Jahren abgenommen hat, was er teilweise auf die jüngste Instabilität der Branche zurückführte. Zhao betonte den Wert, den Mitarbeiter auf „Stabilität und Sicherheit“ legen, und wies darauf hin, dass die Fähigkeit von Apple, diese Eigenschaften zu bieten, entscheidend für die Beliebtheit des Unternehmens bei den Mitarbeitern ist.

Der Beliebtheits-Algorithmus

Glassdoor vergibt die Awards für die Mitarbeiterzufriedenheit in verschiedenen Ländern. Dabei nimmt die Jobbörse Bezug auf die Vor- und Nachteile der Arbeit beim jeweiligen Unternehmen. Faktoren wie Karrieremöglichkeiten, Vergütung und Zusatzleistungen, sind hierbei ebenso wichtig wie die Work-Life-Balance oder die Werte des Unternehmens. Glassdoor gibt an, dass die Rangliste auf einem proprietären Algorithmus basiert, der die Quantität, Qualität und Konsistenz der von den Mitarbeitern eingereichten Unternehmensbewertungen berechnet.

Die Glassdoor Top 10 der besten Arbeitgeber 2024 sind:

Bain & Company (4,8 von 5 Punkten) NVIDIA (4,7) ServiceNow (4,6) MathWorks (4,6) Procore Technologies (4,6) In-N-Out Burger (4,6) VMware (4,5) Deltek (4,5) 2020 Companies (4,5) Fidelity Investments (4,5)

