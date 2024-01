Apple Arcade hat seinen Einfluss auf dem Spielemarkt in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Aus einer aktuellen Analyse geht hervor, dass 10 Prozent der US-Anwender wöchentlich „Apple Arcade“-Titel spielen.

Apple Arcade: Nutzung auf Niveau von Steam und Nintendo Switch Online

Etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass Apple Arcade im September 2019 mit rund 100 Spielen gestartet ist. Seitdem wurde das Spieleangebot auf rund 250 Titel erweitert. Nach Ablauf des kostenloses Probemonats zahlt ihr 6,99 Euro monatlich und habt Zugriff auf den gesamten Spielekatalog (Beim Kauf eines qualifizierten Apple Geräts erhaltet ihr übrigens 3 Monate gratis). Apple Arcade verzichtet komplett auf Werbung und In-App-Käufe.

Wie Midia Research berichtet, konnte Apple Arcade seine Fangemeinde in den letzten Jahren stetig vergrößern. Aktuell greifen rund 10 Prozent der US-Verbraucher wöchentlich auf den Dienst zu. Um dies in einen Kontext zu stellen, sei gesagt, dass die Apple Arcade Nutzung in etwa der von Nintendo Switch Online oder Steam (beide mit 11 % in den USA) und dem Doppelten von Ubisoft+ (5 %) oder Nvidias GeForce Now (4 %) entspricht.

Nahezu wöchentlich fügt Apple neue Spieletitel zu Apple Arcade hinzu. Anfang dieses Monats stießen beispielsweise diese drei Games hinzu. Kürzlich wurde andere Highlight-Spiele aktualisiert. Zum Pauschalpreis von 6,99 Euro kann man bei Apple Arcade nicht viel falsch machen. Sicherlich sind auf Apple Arcade keine AAA-Titel, dafür warten rund 250 Spiele auf euch. Da sollte für jeden Gamer das passende Spiel dabei sein.

