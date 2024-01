Wir starten in die 3. Kalenderwoche des Jahres 2024 und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DEINE LIEBLINGSINHALTE UND -MUSIK – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Echo Show 8 (2. Generation, 2021) | HD-Smart Display mit Alexa und 13-MP-Kamera | Anthrazit Alexa zeigt richtig viele Dinge – Mit 8-Zoll-HD-Touchscreen, adaptiver Farbanpassung und...

Bleiben Sie im Bild – Tätigen Sie Videoanrufe mit der neuen Kamera, die Sie automatisch im Bild...

Angebot tado° smart home Thermostat (verkabelt) – Wifi Zusatzprodukt als Wandthermostat für digitale... SMART & ENERGIESPAREND: Das verkabelte, in Deutschland entwickelte Thermostat erweitert Ihr tado˚...

SMART CONTROL: Steuern Sie mehrere Räume oder Zonen individuell und legen Sie mit Ihrem Smartphone...

Angebot tado° smartes Heizkörperthermostat 3er-Pack – Wifi Zusatzprodukt als Thermostat für Heizung und... SPART ZEIT UND ENERGIE: Je mehr Heizkörper und Räume Sie mit unserem in Deutschland entwickelten,...

INTELLIGENTES ADD-ON: Durch separat erhältliche, smarte Heizkörperventile können Sie jede Heizung...

Angebot X-Sense XS01-M ProConnected Rauchmelder mit SBS50 Basisstation, TÜV-Zertifiziert,... Bleiben Sie immer informiert: Unser TÜV-zertifizierter Rauchmelder sendet Ihnen sofort eine...

Erweitern Sie Ihr Smart Home-System nach Belieben: Bis zu 50 Warnmelder wie etwa Rauch- und...

Angebot LEDVANCE Smarte LED-Lampe mit ZigBee Technologie, Sockel E14, Dimmbar, Lichtfarbe änderbar... Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0), einfache Steuerung über Google Assistant...

Lange Lebensdauer bis zu 15000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen. Warmweißes Licht für...

Angebot LEDVANCE SMART+ WIFI FLEX 5M LED-Streifen, weiß, 22W, 500lm, dimmbar, dynamisches Magic-RGB... VARIANTENREICH: Der dekorative WIFI LED-Streifen mit 5m Länge ist dimmbar and besitzt einen...

LANGE LEBENSDAUER: Der LED-Streifen überzeugt mit einer langen Lebensdauer bis zu 25;000 Stunden;...

Angebot LEDVANCE E27 LED Lampe Wifi, Birnenform Leuchtmittel mit 14 W (1521Lumen) ersetzt 100 W Glühbirne,... Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0), SAMSUNG SmartThings und HomeConnect Plus,...

Lange Lebensdauer bis zu 15000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen. Warmweißes Licht für...

Angebot Govee Neon LED Strip 10m, RGBIC Streifen mit App-Steuerung, Musik-Sync, DIY-Farbwechsel Lichtband,... Unendliche DIY-Möglichkeiten: Das 5m Neon LED Strip unterstützt Sie dabei, Ihre unbegrenzte...

RGBIC-Technologie: Mit der Govee RGBIC-Technologie können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf...

Angebot RENPHO Körperfettwaage, Bluetooth Personenwaage Digital mit App, Smart Waage mit Körperfett und... Hochpräzise Körperfettwaage: Für eine genaue und zuverlässige Messung ist die Waage mit 4...

Einfache Bedienung: Unsere körperwaage hat ein leicht ablesbares Display und Selbstkalibrierung....

Angebot Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit WIR STELLEN VOR: ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Angebot MEKO Stift für iPad Apple 2018-2022 mit Schnellladeleistung Palm Rejection und... 【Lädt 13 Minuten schneller】MEKO neuester iPad Stift für Apple Pencil unterstützt...

【Finde den richtigen Stift für dein iPad】Dieser iPad Pen ist NUR mit dem 12,9" iPad Pro 3., 4.,...

Angebot Kasa Smartes Heizkörperthermostat KE100 KIT, thermostat heizung digital mit Hub, Energiesparen,... Smart Heating und Kompatibilität - Dieses Start-Kit eignet sich für den Einstieg in die smarte...

Anywhere & Anytime Smart - Steuern Sie die Temperatur Ihres Zuhauses mit der Kasa Smart App von...

Angebot soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling,... HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING: Dank der Kombination aus 2 internen und 2 externen Mikrofonen...

KLANGPROFIL IN HÖCHER PRÄZISION: Die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verfügen über...

Angebot Echo (4. Generation), Anthrazit + Philips Hue White Smart Bulb (E27), Funktionert mit Alexa -... Dieses Bundle enthält 1 von Echo (4. Generation), und 1 von Philips Hue White Smart Bulb (E27) –...

Herausragender Sound – Echo bietet satten, detailgetreuen Klang, der sich automatisch an jeden...

Angebot Philips HF3519/01 Wake-up Light (Sonnenaufgangfunktion, Digitales Fm Radio, Tageslichtwecker) Weiß Bei diesem Produkt handelt es sich um ein umgebendes Produkt; Umgebende Produkte sind Leuchten, die...

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Angebot Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-System Amazon eero 6+ mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee und... Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...

Angebot Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-System Amazon eero 6+ mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee und... Gigabit-Geschwindigkeit, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit,...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...

Angebot Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten,...

Angebot ESR für iPhone 15 Pro Max Hülle,Kompatibel mit MagSafe, unterstützt magnetisches Laden, dünne... Bereit für MagSafe: Starke eingebaute Magnete mit 1.200 g Haltekraft sorgen für eine sichere...

Militärnorm Sturzschutz: Streng getestet, um umfassenden Schutz auf allen Seiten zu gewährleisten,...

Angebot iRobot Roomba 692, App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter), 3-Stufen-Reinigungssystem,... Zu unserem effektiven Reinigungskonzept gehören das 3-Stufen-Reinigungssystem, die zwei Bürsten...

Eine intelligentere Reinigung Ihres Zuhauses bedeutet für Sie weniger Mühe und erheblich mehr...

Angebot Soundcore Anker Bluetooth Kopfhörer Over-Ear, Q35 Kabellos, Multi-Modus Geräuschunterdrückung,... GOLD STANDARD: Benutzerdefinierte Seidenmembrantreiber reproduzieren Musik präzise über einen...

LDAC TECHNOLOGIE: Q35 überträgt per LDAC die dreifache Datenmenge im Vergleich zu üblichen...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot Apple 2023 Mac Mini Desktopcomputer mit M2 Chip, 8 GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet.... MIT DER POWER DES M2 – Mit dem Chip der nächsten Generation kannst du in weniger Zeit mehr...

ANSCHLÜSSE FÜR ALLES, WAS DU WILLST – Der Mac mini mit M2 Chip hat zwei Thunderbolt 4...

ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4 Pack, Smart Bluetooth Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist?... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder 2er Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder 1 Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Philips Hue Gradient Ambiance LED Lightstrip 2m Basis, Weiß, 929002994901 Mit Farbverläufen und einem flexiblen Design bietet der Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip...

Der Gradient Lightstrip erstrahlt in mehreren Farben gleichzeitig.

Angebot Philips Hue White E27 Einzelpack 1055lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Bloom Tischleuchte (500 lm), dimmbare Tischlampe für das Hue... Elegante Beleuchtung: Die Hue Bloom LED Tischlampe setzt farbige Highlights an Wänden oder Möbeln...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Lines 60 Grad Starter Kit, 9 Smarten LED RGBW Lichtleisten - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Verbinden Sie modulare, hintergrundbeleuchtete Smart Lichtleisten miteinander, um unendliche Designs...

Verwandeln Sie Ihre Lieblingssongs mit dem Rhythm Music Visualizer in eine Show aus Farben und...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 820 Wp Photovoltaik-Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Dank dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher hast du die...

25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Das Balkonsolarpanel hat eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren mit...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, WLAN netzgekoppelter Mikrowechselrichter, 400W Rigid... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 tragbare Powerstation,...

ECOFLOW Monokristallines Solarpanel 2x400W, Starres Solarpanel mit 8 Stück montagefüße,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[Zuverlässige Solar panel] Unter idealen sonnigen Bedingungen erzeugt das starre 400W Solarpanel an...

EcoFlow Mikrowechselrichter 600W, Intelligenter Solar-Wechselrichter WLAN für Balkonkraftwerk,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

Angebot EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...

Angebot Anker Powerline III USB C auf Kabel, 90cm langes blitzschnelles Ladekabel mit 60W Power Delivery PD... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25.000 Biegungen und Zerrungen...

Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Anker New Nylon USB-C auf USB-C Ladekabel, 100W Typ-C Ladekabel 3m lang, Schnellladeleistung für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: In Kombination mit einem USB-C Ladegerät garantiert bis zu 100W...

Angebot Anker Nano Powerbank,10.000mAh Powerbank mit eingebautem USB-C Kabel, PD 30W Höchstleistung mit 1x... INTEGRIERTES USB-C KABEL: Nutze das eingebaute USB-C-Kabel, um deine Smartphones, Tablets und...

30W BI-DIREKTIONALES LADEN: Booste deine Powerbank in nur 45 Minuten auf 50% oder lade dein iPhone...

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN 65W GaN USB C Ladegerät kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses USB C Netzteil 65W gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

