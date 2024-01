Ab Ende dieser Woche lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Am 02. Februar 2024 feiert der räumliche Computer seinen offiziellen Verkaufsstart. Zum Marktstart plant unter anderem Belkin entsprechendes Zubehör für Vision Pro anzubieten.

Belkin wird wahrscheinlich Akku-Clip für Apple Vision Pro anbieten

Mit der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters geht Apple-Insider intensiv auf den Demo-Prozess von Vision Pro in den Apple Stores eingegangen. Darüberhinaus sprach er über Drittanbieter, die Zubehör für den räumlichen Computer anbieten werden. Dabei wurde in erster Linie Belkin genannt.

Laut Gurman spricht Apple, wenn das Unternehmen ein bestimmtes Zubehör nicht selbst anbieten möchte, unter anderem Belkin an. Dieser Hersteller bietet seit Jahren Apple-Zubehör an und gehört seit einiger Zeit zu einem Foxconn-Tochterunternehmen. Daher dürfte es keine Überraschung darstellen, dass Belkin ein wichtiges Zubehör für Apples neuestes Gerät – Vision Pro – anbieten wird. Der Hersteller entwickelt einen Clip für den externen Akku des Headsets – hilfreich für Benutzer, die das Vision Pro unterwegs mitnehmen möchten, aber keine Tasche zum Verstauen des Akkus mitführen.

Der Clip soll direkt zum Verkaufsstart von Vision Pro angeboten werden und auch in den Apple Stores erhältlich sein. Es dürfte sich um einen der wenigen autorisierten Zubehörteile handeln, die zum Tag der Markteinführung angeboten werden. Darüberhinaus und im Laufe der Zeit dürften viele weiteren Unternehmen Zubehör anbieten. Unter anderem denken wir hierbei an Kopfbänder. Der Markt für Apple Vision Pro Zubehör dürfte am Anfang allerdings verhältnismäßig klein sein. Zum einen ist das Gerät komplett neu und der Verkaufsstart findet zunächst nur in den USA statt. Auch dürfte der Bedarf an Zubehör, aufgrund der zu erwartenden verhältnismäßig kleinen Verkaufsmenge zunächst gering sein.

