Ende dieses Jahres wird Apple die neue iPhone 16 Familie ankündigen und auf den Markt bringen. Die meisten Hardware-Entscheidung zu den kommenden iPhone-Modellen dürften längst gefällt worden sein. Dazu gehört auch die Auswahl des 5G-Chips. Einer jüngsten Einschätzung zufolge wird der neueste Qualcomm Snapdragon X75 5G-Chip auf die Pro-Modelle des iPhone 16 beschränkt sein.

iPhone 16: Qualcomm Snapdragon X75 5G-Chip vermutlich nur für die Pro-Modelle

Haitong International Securities Analyst Jeff Pu spricht in seiner aktuellen Investoreneinschätzung davon, dass seinen Informationen zufolge Apple die neuen iPhone 16 Pro Modelle mit dem Qualcomm Snapdragon X75 5G-Chip ausstattet.

Gleichzeitig geht er davon aus, dass die Non-Pro-Modell des iPhone 16 das Snapdragon-X70-Modem beibehalten, das in allen iPhone 15 Modellen verbaut ist. Damit würde Apple eine weitere Differenzierung zwischen den Standard- und Pro-Modellen vornehmen.

Qualcomm hat den Snapdragon X75 5G-Chip im Februar 2023 angekündigt. Der X75 Chip verfügt im Vergleich zum X70 über eine verbesserte Mobilfunkanbieter-Aggregation und sowie schnellere 5G-Download- und Upload-Geschwindigkeiten. Zudem benötigt der kombinierte mmWave- und Sub-6GHz-5G-Transceiver des Modems 25 % weniger Platz auf der Leiterplatte und verbraucht bis zu 20 % weniger Strom.

Zudem unterstützt der Snapdragon X75 auch den neuesten „5G Advanced“-Standard, der als „die nächste Phase von 5G“ und eine „Entwicklung in Richtung 6G“ beschrieben wird. 5G Advanced wird Verbesserungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens für eine verbesserte 5G-Leistung umfassen und 5G auch auf zusätzliche Gerätetypen und Anwendungsfälle erweitern.

Seit mehreren Jahren wird kolportiert, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Allerdings scheint Apple mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert zu sein, so dass sich die Entwicklung in die Länge zieht. Erst vor wenigen Monaten hatten Apple und Qualcomm ihre Kooperation verlängert, so dass Qualcomm auch weiterhin Apple mit 5G-Chips beliefert.

