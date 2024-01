Wie Bloomberg berichtet, hat Apple die Verlegung seines 121 Mitarbeiter umfassenden Siri-Teams von San Diego nach Austin bekannt gegeben und bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, umzuziehen, anstatt mit Entlassungen zu rechnen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit Apples Strategie, den Betrieb zu zentralisieren und gleichzeitig den betroffenen Mitarbeitern Unterstützung zu bieten.

Details des Umzugs

Das Siri-Team, insbesondere die Data Operations Annotations-Gruppe in San Diego, hat die Möglichkeit erhalten, in ein ähnliches Büro in Austin, Texas, umzuziehen. Das Team, das für die Verbesserung der Leistung von Siri durch die Analyse von Sprachanfragen verantwortlich ist, wurde kürzlich über diese bedeutende Veränderung informiert. Apples Büro in San Diego wird geschlossen. Das Unternehmen möchte das Team beibehalten, indem es ihm den Umzug nach Austin ermöglicht, wo der Großteil der Abteilung bereits ansässig ist.

Die Mitarbeiter haben bis Ende Februar Zeit, sich für einen Umzug zu entscheiden, wobei die Kündigungen für Ende April geplant sind, wenn sie sich nicht für einen Umzug entscheiden. Apple hat bestätigt, dass alle derzeitigen Mitarbeiter die Möglichkeit haben werden, ihre Aufgaben in Austin weiterzuführen. Als Anreiz erhalten diejenigen, die sich für einen Umzug entscheiden, einen Zuschuss in Höhe von 7.000 US-Dollar. Mitarbeiter, die sich für den Austritt aus dem Unternehmen entscheiden, erhalten eine Abfindung in Höhe von vier Wochen Gehalt plus eine zusätzliche Woche für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit bei Apple sowie eine sechsmonatige Krankenversicherung.

Die Verlegung folgt auf frühere Hinweise, dass das Team auf einen neuen Apple-Campus in San Diego verlegt werden würde. Der Umzug hat zu Spekulationen geführt, dass viele Mitarbeiter das Umzugsangebot ablehnen könnten. Trotz dieser schweren Entscheidung für die Mitarbeiter ist dieser Schritt im Vergleich zu den Massenentlassungen in anderen Big-Tech-Unternehmen das kleinere Übel. Unternehmen wie Meta und Amazon haben im Jahr 2023 Zehntausende von Arbeitsplätzen gestrichen, während Apple solche drastischen Maßnahmen vermieden hat.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren