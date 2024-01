Als Apple TV+ im November 2019 startete, standen nur eine Handvoll Serien und Filme auf der Video-Streaming-Plattform bereit. Dies hat sich bis zum heutigen Tag deutlich geändert und Apple hat in den letzten Jahren seinen Video-Katalog massiv ausgebaut. Einen Teil seiner „epischen“ Originals bewirbt Apple nun in einem neuen Clip auf YouTube.

Epics Worthy of Their Name

Auch wenn Apple TV+ nicht an den Inhalte-Katalog von Disney+, Netflix oder Prime Video heranreicht, stehen auf Apples Video-Streaming-Portal mittlerweile zahlreiche spannende Original-Serien und -Filme bereit. Zweifelsfrei kann uns nicht jeder Film und nicht jede Serie auf Apple TV+ überzeugen, ein paar echte „Leckerbissen“ sind allerdings dabei. Dabei denken wir unter anderem an Ted Lasso, Slow Horses, The Morning Show, Severence, The Morning Show, Bad Sisters, The Afterparty, The Family Plan und mehr. Wie bei allen Dingen im Leben, ist auch dies Geschmacksache.

Mit dem neuesten Clip „Epics Worthy of Their Name“ macht Apple auf ein paar spannende Originals aufmerksam. So zeigen die Verantwortlichen unter anderem Greyhound, The Tragedy of Macbeth, Masters of the Air, Killers of the Flower Moon und Emancipation. Darüberhinaus sind Szenen von Napoleon zu sehen. Dieser Film läuft aktuell in den Kinos und steht als Leih- und Kauffilm bereit. Der Start von Napoleon auf Apple TV+ wurde noch nicht kommuniziert.

