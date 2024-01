Samsung hat die Galaxy S24 Serie vorgestellt, zu der das Galaxy S24 Ultra, das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 gehören. Dabei steht diese Generation ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Samsung selber spricht sogar von der „neuen Ära der mobilen KI“. So sollen die neuen Smartphones dank ausgeklügelter KI-Funktionen das Nutzererlebnis neu definieren.

Erweiterte Kommunikationstools

Samsung legt bei der Präsentation der Galaxy S24 Modelle besonderen Wert auf die neuen KI-Funktionen, weswegen wir uns diese auch zuerst anschauen. Zum Abschluss zeigen wir euch alle wichtigen technischen Daten.

Die Galaxy S24 Serie bietet eine Funktion namens Live Translate für Sprach- und Textübersetzungen in Echtzeit innerhalb der nativen Apps und vermeidet so Abhängigkeiten von Drittanbieter-Apps. Die Funktion ist auf den Schutz der Privatsphäre ausgelegt, wobei die Übersetzungen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden.

Bei Nachrichten und anderen Apps kann ein neuer Chat Assistent helfen, den Konversationston zu perfektionieren, um sicherzustellen, dass die Kommunikation so klingt, wie sie beabsichtigt war: wie eine höfliche Nachricht an einen Kollegen oder ein kurzer und einprägsamer Satz für eine Überschrift in den sozialen Medien

Im Auto fasst Android Auto eingehende Nachrichten automatisch zusammen und schlägt relevante Antworten und Aktionen vor, wie z. B. das Senden der voraussichtlichen Ankunftszeit.

Organisationstools wie der Notiz-Assistent und der Transkriptions-Assistent in Samsung Notizen und Sprachaufzeichnungen nutzen KI für Zusammenfassungen und Übersetzungen, um die Erstellung von Notizen und Dokumentationen zu optimieren.

Foto- und Video-Verbesserungen

Die Galaxy S24 Serie führt die ProVisual Engine für fortschrittliche Fotografie ein. Das Quad-Tele-System und ein 5-fach optisches Zoomobjektiv arbeiten mit einem 50-MP-Sensor zusammen, um die Zoomqualität zu verbessern. Die „Nightography“-Funktionen und die Bildstabilisierung sorgen für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und eine höhere Videostabilität.

KI-unterstützte Bearbeitungswerkzeuge, Bearbeitungsvorschläge und generative Bearbeitung bieten kreative Kontrolle bei der Fotobearbeitung. Die Serie umfasst zudem die Super HDR-Technologie für dynamischere Bildvorschauen und Kompatibilität mit Social-Apps von Drittanbietern.

Leistung und Design

Das Galaxy S24 Ultra wird von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben, der auf eine effiziente KI-Verarbeitung ausgelegt ist. Das Galaxy S24 und S24+ erhalten hingegen den Exynos 2400. Die Geräte bieten adaptive Bildwiederholraten und sind laut Samsung für Hochleistungsaufgaben wie Spiele und Videobearbeitung optimiert.

Corning Gorilla Armor erhöht die Widerstandsfähigkeit, und das Design bietet größere Bildschirme bei kompakter Gerätegröße. Das S24 Ultra ist dabei das erste Galaxy-Smartphone mit einem Rahmen aus Titan.

Die Spezifikationen

Galaxy S24 / Galaxy S24+

6,2 Zoll / 6,7 Zoll OLED mit 120 Hz

Exynos 2400

12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera

50 MP Weitwinkel-Kamera

10 MP Tele-Kamera (3x optischer Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚)

12 MP Front-Kamera

8 GB RAM / 12 GB RAM

128, 256, 512 GB Speicher / 256, 512 GB Speicher

4.000 mAh Akku / 4.900 mAh Akku

Schnelles Laden mit 25 Watt /45 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Galaxy S24 Ultra

6,8 Zoll OLED mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera

200MP Weitwinkel-Kamera

50 MP Tele-Kamera (5x optischer Zoom, OIS F3.4, FOV 22˚)

10 MP Tele-Kamera (3x optischer Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚)

12 MP Front-Kamera

12 GB RAM

256, 512 GB, 1 TB Speicher

5.000 mAh Akku

Schnelles Laden mit 45 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Die neuen Galaxy S24 Smartphones können ab sofort bei Samsung vorbestellt werden. Der offizielle Marktstart ist am 31. Januar. Das Galaxy S24 wird in Deutschland ab 899 Euro angeboten und das Galaxy S24+ ab 1149 Euro. Das Galaxy Ultra startet bei 1449 Euro.

