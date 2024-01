Apple TV+ hat heute einen ersten Blick auf die kommende Comedy-Abenteuer-Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ (Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin) veröffentlicht. In der Serie verkörpert Noel Fielding („The Mighty Boosh“, „The Great British Bake Off“) den britischen Straßenräuber Dick Turpin aus dem 18. Jahrhundert, der für seine kriminellen Aktivitäten bekannt ist. Die sechsteilige Apple Original Serie wird am 1. März 2024 mit den ersten beiden Episoden weltweit Premiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 29. März.

Dick Turpin auf Apple TV+

Dick Turpin war ein englischer Straßenräuber, der im frühen 18. Jahrhundert berühmt wurde. Ursprünglich ein Metzger von Beruf, geriet Turpin in die Kriminalität, zunächst durch Viehdiebstahl und später als Mitglied einer Bande von Einbrechern, bekannt als die „Essex Gang“.

In Apples Interpretation der Geschichte schlüpft Noel Fielding in die Rolle von Dick Turpin und erfindet den berüchtigten britischen Wegelagerer mit einer Prise Humor und Charme neu. Turpin führt in der Serie eine Gruppe von Gesetzlosen gegen den gerissenen Diebesfänger Jonathan Wilde an, der von Hugh Bonneville dargestellt wird. Zur Besetzung gehören zudem unter anderem Ellie White, Marc Wootton und Tamsin Greig.

Apple schreibt zur Serie:

„In ‚The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin‘ begibt sich Dick Turpin (Fielding) auf eine Reise voller absurder Eskapaden, als er zum widerwilligen Anführer einer Bande von Gesetzlosen wird – und die Aufgabe erhält, den korrupten Gesetzeshüter und selbsternannten Diebesfänger Jonathan Wilde (Bonneville) zu überlisten. In dieser ehrfurchtslosen Nacherzählung, die im 18. Jahrhundert spielt, ist Turpin der berühmteste, aber auch ungewöhnlichste Straßenräuber, dessen Erfolg sich vor allem auf seinen Charme, seine Effekthascherei und sein tolles Haar gründet. Zusammen mit seiner Bande liebenswerter Gauner durchlebt Turpin die Höhen und Tiefen seiner neuen Unternehmungen, einschließlich einer Begegnung mit einer Berühmtheit, während er versucht, den Fängen eines Räubers zu entkommen.“

Turpin ist besonders bekannt für seinen mutmaßlichen Ritt von London nach York auf seinem treuen Pferd Black Bess, eine Geschichte, die jedoch größtenteils als Mythos angesehen wird. Die Erzählung besagt, dass Turpin eine Distanz von etwa 320 Kilometer in weniger als 15 Stunden zurücklegte, um ein Alibi für einen Raub zu schaffen. Die Geschichte, die im 19. Jahrhundert durch den Roman „Rookwood“ von William Harrison Ainsworth populär wurde, beschreibt dramatische Fluchten. Es gibt jedoch keine historischen Belege, die diesen außergewöhnlichen Ritt bestätigen.

Apple will die Geschichte rund um Dick Turpin neu aufgreifen und eine komödiantische Nacherzählung bieten. Die von Claire Downes, Ian Jarvis sowie Stuart Lane entwickelte und von Apple TV+ und Big Talk Studios produzierte Serie soll sich durch eine Mischung aus flotten Schreibstil und einer kreativen Regie auszeichnen. Bei den ersten drei Episoden führt Ben Palmer Regie, bei den restlichen George Kane.

Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen Serie werden am 1. März auf Apple TV+ Premiere feiern. Die nachfolgenden Episoden werden bis zum 29. März wöchentlich veröffentlicht.

