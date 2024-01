Ursprünglich sollten die Emmy Awards bereits Ende letzten Jahres verliehen werden. Aufgrund des Autorenstreiks wurde die Veranstaltung allerdings auf Mitte Januar 2024 verlegt. Mittlerweile wurden die Gewinner bekannt gegeben und Apple hat begleitend zur Show zahlreiche #Shorts auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht zahlreiche #Shorts zu den Emmy Awards 2024

Während Apple bei den Creative Emmy Awards 10 Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte, gewann der Video-Streaming-Dienst bei den „klassischen“ Emmy Awards nur eine Auszeichnung. Lediglich Paul Walter Hauser gewann einen Emmy in der Kategorie „Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie“ für seine Rolle in Black Bird. Bei uns in Deutschland hört der Kurzfilm auf den Namen „In with the Devil“. Der Apple Original Film wird wie folgt beschrieben

Nach einer wahren Begebenheit. Als Jimmy Keene eine 10-jährige Haftstrafe antritt,macht man ihm ein verlockendes Angebot: Sollte er dem mutmaßlichen Mörder Larry Hall ein Geständnis entlocken können, wird Jimmy freigelassen. Diese Mission zu erfüllen, wird zur Herausforderung seines Lebens.

Begleitend zum Gewinn des Emmy Awards hat Apple die einleitende Sequenz von „Black Bird“ veröffentlicht.

Im Rahmen der Emmy Award Verleihung waren zahlreiche Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren etc. vor Ort, die in Apple Original-Filmen und -Serien zu sehen sind. Begleitend hat Apple allerhand #Shorts auf YouTube veröffentlicht. Mit von der Partie waren unter anderem Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Harrison Ford, Jason Segal, Brett Goldstein und viele mehr.

