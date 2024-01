Ein US-Berufungsgericht lehnte einen Antrag seitens Apple am gestrigen Tag ab, das Verkaufsverbot der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 weiter auszusetzen. Dies bedeutet, dass Apple ab sofort die ursprüngliche Variante der beiden genannten Apple Watch Modelle inkl. der Blutsauerstoffmessung nicht mehr in den USA verkaufen darf. Um weiterhin die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 anbieten zu können, deaktiviert Apple vorübergehend die Blutsauerstoffmessung in den USA.

Apple verkauft Apple Watch 9 und Ultra 2 ohne Blutsauerstoffmessung in den USA

Apple und das medizinische Unternehmen Masimo streiten sich aktuell um verschiedene Patente rund um die Blutsauerstoffmessung bei der Apple Watch. Masimo wirft Apple vor, Patente des Unternehmens zu verletzten. Dies führte zu einem vorübergehenden Verkaufsverbot der Apple Watch in den USA, allerdings konnte Apple eine Aussetzung erwirken. Bis zur finalen Klärung hat sich Apple dazu entschieden, die Blutsauerstoffmessung softwareseitig für Neugeräte in den USA zu deaktivieren. Dies ermöglicht dem Hersteller, die beiden betroffenen Uhren weiter verkaufen zu dürfen.

In deinem Statement gegenüber 9to5Mac heißt es

„Die Berufung von Apple ist noch nicht abgeschlossen und wir glauben, dass das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit die Entscheidung des USITC aufheben sollte. Wir sind mit der Entscheidung der USITC und den daraus resultierenden Anordnungen absolut nicht einverstanden. Bis zur Berufung unternimmt Apple Schritte, um dem Urteil nachzukommen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kunden mit begrenzten Unterbrechungen Zugang zur Apple Watch haben. Zu diesen Schritten gehört die Einführung einer Version der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA ohne die Blutsauerstofffunktion. Es gibt keine Auswirkungen auf zuvor gekaufte Apple Watch-Geräte, die über die Blutsauerstofffunktion verfügen. Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 ohne Blutsauerstofffunktion werden ab dem 18. Januar um 6 Uhr PT auf apple.com und ab dem 18. Januar in den Apple Stores erhältlich sein.“

Die Deaktivierung der Blutsauerstoffmessung ist für Apple die schnellste und einfachste Möglichkeit, den Verkauf der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 fortzusetzen, während der Rechtsstreit mit Masimo andauert. Apple hatte zuvor erklärt, dass das Berufungsverfahren über ein Jahr dauern könnte.

