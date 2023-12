Kurz vor Weihnachten musste Apple den Verkauf der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA aufgrund eines Patentstreits mit dem medizinischen Unternehmen Masimo einstellen. Nachdem Apple am gestrigen Tag vor einem Berufungsgericht einen Erfolg erzielen konnte, sind die beiden Apple Watch Modelle ab sofort wieder erhältlich.

Apple Watch 9 und Ultra 2 ab sofort in den USA wieder erhältlich

Apple hat in den letzten Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA zurück in die Verkaufsregale zu bringen. Dies ist dem Unternehmen – zumindest vorübergehend – gelungen.

Was war passiert? Nach einem Patentstreit mit dem medizinischen Unternehmen Masimo musst Apple nach der Entscheidung der ITC (US Handelskommission) musste Apple den Verkauf der beiden genannten Apple Watch Modelle einstellen. Apple wird vorgeworfen, sich bei der Umsetzung der Blutsauerstoffmessung an Masimo-Patenten bedient zu haben. US-Präsident Joe Biden verzichtete auf ein Veto, so dass der Verkaufsstopp zunächst einmal in Kraft trat. Betroffen waren allerdings nur Apple Stores sowie der Apple Online Store in den USA. Händler durften die Apple Watch Modelle – solange es die Lagerbestände hergaben – weiter verkaufen.

Apple legte Berufung ein und gestern setzte ein Berufungsgericht das Verkaufsverbot vorläufig aus. Vereinzelte Apple Stores begannen gestern direkt wieder mit dem Verkauf der betroffen Modelle. Ab dem 30. Dezember sind Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder landesweit in den Apple Stores erhältlich. Parallel dazu startet heute der Verkauf der betroffenen Modelle über den Apple Online Store in den USA.

Apple hat zu den jüngsten Ereignissen folgendes zu Protokoll gegeben

„Wir freuen uns, den Kunden pünktlich zum neuen Jahr die gesamte Apple Watch-Reihe wieder anbieten zu können. Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2, einschließlich der Blutsauerstofffunktion, werden ab heute in den USA wieder in den Apple Stores und morgen um 12:00 Uhr PT auf apple.com erhältlich sein.“ „Die Teams von Apple haben über viele Jahre unermüdlich daran gearbeitet, Technologien zu entwickeln, die Benutzern branchenführende Gesundheits-, Wellness- und Sicherheitsfunktionen bieten, und wir freuen uns, dass das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit die Ausschlussanordnung ausgesetzt hat, während es unseren Antrag auf Aussetzung der Anordnung bis zu unserer vollständigen Berufung prüft.“

