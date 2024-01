Apple hat vor kurzem eine originelle Marketingstrategie verfolgt und die Las Vegas Sphere in einen riesigen Katzenblasen-Rucksack verwandelt. Die Vorlage des speziellen Rucksacks (insbesondere die dazugehörige Katze) spielt in der kommenden Spionagekomödie „Argylle“ eine große Rolle. Entsprechen soll mit der Aktion auf den Kinostart am 2. Februar aufmerksam gemacht werden.

Der größte Katzenblasen-Rucksack der Welt

Die Las Vegas Sphere dient als Mehrzweckhalle für Veranstaltungen wie Konzerte und ist innen sowie außen von LED-Displays umgeben. Diese werden oft für einzigartige und manchmal bizarre Anwendungen genutzt – so auch dieses Mal für Apple.

Für die „Argylle“-Werbeaktion wurde die Sphere, so gestaltet, dass sie einem Katzenblasen-Rucksack ähnelt – inklusive einer Katze. Bei der Katze handelt es sich um Alfie, die Argylle (der titelgebenden Figur) gehört. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple die Sphäre von Las Vegas für Werbung nutzt: Letztes Jahr wurde ein Video für die Tournee von U2 produziert. Dies ist jedoch die ungewöhnlichste Zusammenarbeit von Apple mit der Las Vegas Sphere, und sie passt perfekt zu dem, worum es bei „Argylle“ zu gehen scheint.

In honor of Argylle, the Las Vegas Sphere is now the world’s largest cat bubble backpack. pic.twitter.com/XDeIUyrG78 — Apple Original Films (@AppleFilms) January 18, 2024

Der Film folgt den weltreisenden Abenteuern des Superspions Argylle durch die USA, London und andere Orte, mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston und Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson.

„Argylle“ basiert auf einem Buch, das noch nicht veröffentlicht wurde, und zwar von einer Erstautorin namens Elly Conway, die bisher noch nicht mit einem größeren Film oder Werk in Verbindung gebracht wurde. Dass ein Film geschrieben, finanziert und mit großen Namen in der Hauptrolle gedreht wird, ohne dass es vorher irgendwelche Erfolge gab, ist ungewöhnlich – weswegen die Produktion schon jetzt eine größere Fangemeinde gewinnen konnte, vor allem auf TikTok, was auch Apples Marketing zu verdanken ist.

„Argylle“ wird am 2. Februar 2024 in Zusammenarbeit mit Universal Pictures weltweit in den Kinos debütieren. Im Anschluss daran wird der Film auf Apple TV+ zu sehen sein.

