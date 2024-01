Im Dezember letzten Jahres hatte uns Apple TV+ mit dem Teaser zu „Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“ einen ersten Ausblick auf die kommende Doku gegeben. Nun steht der offizielle Trailer bereit, der euch einen weiteren Einblick in Messi´s Teilnahme bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gibt.

„Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat heute den offiziellen Trailer zu „Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“ veröffentlicht, dem mit Spannung erwarteten vierteiligen Dokumentarfilm, die den achtmaligen Ballon d’Or-Gewinner Lionel Messi durch seine sensationelle Karriere, fünf Teilnahmen an der FIFA-Weltmeisterschaft und seinen Sieg bei der FIFA-Weltmeisterschaft Katar 2022 begleitet.

Mit seinen eigenen Worten erzählt Messi die definitive Geschichte seiner unglaublichen Karriere bei der argentinischen Fußballnationalmannschaft und bietet einen intimen und beispiellosen Einblick in sein Streben nach einem Weltmeisterschaftssieg, der sein Vermächtnis prägen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unter anderem heißt es

„Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“ beleuchtet die spannende Geschichte eines der besten lebenden Sportlers der Welt sowie die seiner treuen Anhänger in ganz Argentinien und denen, die die Pilgerreise rund um den Globus angetreten haben. Die Serie enthält außerdem die bisher persönlichsten Interviews mit Messi sowie Gespräche mit Teamkollegen, Trainern, Konkurrenten, gläubigen Fans und Kommentatoren. Die Dokumentation zeichnet den dramatischen Weg nach, von seinem ersten Spiel mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft über das Tragen der Last eines Landes bei mehreren Weltmeisterschaften bis hin zu seinem vorzeitigen Rücktritt im Jahr 2016 und schließlich dem Comeback und dem Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 sowie dem Titel „Spieler des Turniers“.

Die weltweite Premiere der Doku ist für den 21. Februar 2024 geplant. Darüberhinaus ist vor wenigen Wochen eine weitere Lionel Messi Doku auf Apple TV+ gestartet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren