Es ist kein Geheimnis, dass Apple-Hardware sehr wertstabil ist. Doch wie schlägt sich Apples aktuelle iPhone-Generation im Detail gegen die Konkurrenz? Wie eine Studie von SellCell zeigt, ist auch die iPhone 15-Serie der Tabellenführer beim Wiederverkaufswert von Smartphones. Das iPhone 15 Pro Max 256 GB ist dabei der Spitzenreiter, mit einem Wertverlust von nur 18,2 % in den drei Monaten nach der Markteinführung.

iPhone 15 behält im Vergleich zum iPhone 14 einen höheren Wert

Die Daten von SellCell zeigen, dass die iPhone 15-Serie einen besonderen Trend in der Wertbeständigkeit zeigt. Im ersten Monat wurde ein Wertverlust von 28,8 % verzeichnet, der sich im zweiten Monat auf 27,1 % verbesserte und im dritten Monat leicht auf 27,9 % anstieg. Derzeit liegt die Wertminderungsrate der Reihe bei 27,4 %. Dies deutet auf eine konstante Wertbeständigkeit hin.

Im Gegensatz dazu verzeichnete die Galaxy S23-Serie von Samsung einen deutlicheren Wertverlust. Sie verlor im ersten Monat 42,4 %, im zweiten Monat 43,5 % und im dritten Monat 44,5 % an Wert. Die OnePlus 11-Serie verlor nach zwei Monaten 51,5 % an Wert und erholte sich im dritten Monat auf 48,5 %. Die Pixel 8-Reihe von Google, insbesondere das 1 TB-Modell Pixel 8 Pro, erlebte einen starken Rückgang und verlor 68,1 % seines Wertes im ersten Monat.

Die iPhone 15-Reihe übertrifft auch ihren Vorgänger, das iPhone 14. Die aktuelle Generation verliert über alle Modelle hinweg bis zu 11 % weniger an Wert und weist im gleichen Zeitraum nach der Markteinführung einen durchschnittlich um 5 % besseren Werterhalt auf als die iPhone 14 Modelle.

Insbesondere das iPhone 15 Plus mit 256 GB weist einen beeindruckenden Werterhalt auf. Apples Smartphone hat fast doppelt so viel Wert behalten (1,9 Mal) wie das Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB. In den drei Monaten nach der Markteinführung verlor das Pro Max 256 GB 18,2 % seines Wertes (218 Dollar) gegenüber dem S23 Plus 256 GB, das 35,3 % (352,99 Dollar) seines Wertes verlor.

Der Bericht von SellCell unterstreicht einen langjährigen Trend: iPhones neigen dazu, ihren Wert besser zu behalten als andere Smartphones. Dieser Trend scheint sich mit jeder neuen Generation zu verbessern.

