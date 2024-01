Von Zeit zu Zeit locken Händler ihre Kunden mit Apple Geschenkkarten Rabatt-Aktionen. Allerdings ist der Rabatt nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren und Händler dürfen keinen direkten Rabatt mehr gewähren. Somit geht auch REWE einen Umweg, um euch Apple Geschenkkarten schmackhaft zu machen.

Seit Anfang dieser Woche und nur bis kommenden Sonntag (21.01.2024) erhaltet ihr bei REWE 20-fach Payback-Punkte beim Kauf von Apple Geschenkkarten.

REWE schreibt

Aktion gültig vom 15.01. bis 21.01.2024 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenkkarten und Wertstufen. Ausgenommen sind die 15-€-und 10-250-€-Wertstufe. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt eCoupon aktivieren und die (mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de PAYBACK Kundennummer hinterlegen, eCoupon aktivieren und PAYBACK Punkte erhalten. Es gelten die zusätzlichen AGB.