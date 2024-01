Nahezu wöchentlich schickt Apple Arcade neue Spiele ins Rennen und erweitert die Spiele-Bibliothek der Gaming-Flatrate. In dieser Woche begrüßen wir allerdings kein neues Spiel auf der Plattform, stattdessen erhalten verschiedene Spiele ein Update.

Apple Arcade

Um das chinesische Neujahrsfest zu feiern, gibt es für beliebte Apple Arcade Spiele unterhaltsame und festliche Updates. Hello Kitty Island Adventure begrüßt das Jahr des Drachen mit seiner „Glück & Laternen Feier“. Ein Drache fliegt über die Insel der Freundschaft und hinterlässt kostbare Drachenperlen – ein Zeichen für Glück. Ihr könnt das ganze Fest hindurch Drachenperlen sammeln, um vom Mond-Neujahrsfest inspirierte Belohnungen zu erhalten. In Fruit Ninja Classic+ können Apple Arcade Gamer bei drei zeitlich begrenzten Veranstaltungen drei besondere Klingen verdienen, beginnend mit dem Tiger Event (19. bis 25. Januar) und der Tigerkrallen-Klinge. Und auch einen kleinen Ausblick haben wir für euch. Am 29. Januar zieht ein neuer Bewohner in das Große Baumhaus von Crossy Road Castle. Ihr könt euch darauf freuen, einen brandneuen Drachencharakter freizuschalten und 20 neue einzigartige Level zu erkunden.

Ab sofort erhältlich: spannende Erweiterungen, Updates und neue In-Game-Content

Angry Birds Reloaded: Diese Woche startet das zeitlich begrenzte Event „Frost Festival“ mit 30 brandneuen handgefertigten Levels und, zum ersten Mal überhaupt in der Angry Birds-Geschichte, Space-Versionen von Matilda, Hal und Stella.

Cut the Rope 3: Schaut euch die 21 neuen Levels und sieben neue Nommies zum Sammeln an, zusätzlich zu einem neuen Gameplay-Element (schwere Felsbrocken, die im Wasser versinken), das neue Möglichkeiten bietet, sich den Levels zu nähern.

Gear.Club Stradale: Gear Club:Stradale begrüßt Tekamura Performance, den spezialisierten Renntuner, mit dem neuesten Modell, das aus seinen Werkstätten kommt: dem 911 GT2 RS Tekamura Performance – einem Hochleistungsmonster mit einer völlig neuen, charakteristischen Lackierung, die speziell für die von Teruko Nakamura gegründeten Werkstätten entwickelt wurde.

WHAT THE CAR?: WHAT THE CAR? feiert seine Entwickler-Community mit einem In-Game-Event, das kreative Spieler herausfordert, ein individuelles Level nur mit Boostern zu erstellen.

