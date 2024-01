Die iPhone 16 Pro Modelle – die im Herbst dieses Jahres angekündigt werden – werden über eine 2TB Speicheroption verfügen, so geht es zumindest aus einem Gerücht hervor, welches uns am heutigen Tag aus Südkorea erreicht.

iPhone 16 Pro angeblich mit 2TB Speicheroption

Glaubt man der Einschätzung des Leakers yeux1122 (via Macrumors) so werden das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max über doppelt so viel Speicher verfügen, wie ihre Pendants der iPhone 15 Familie. Dies würde bedeuten, dass ihr die beiden iPhone 16 Pro Modellen mit maximal 2TB Speicher ausrüsten könnt.

Dieser Schritt soll eine Folge von Apples kürzlich kolportierter Umstellung auf Quad-Level Cell (QLC) NAND-Flash mit höherer Dichte für Modelle mit höherer Speicherkapazität sein. Die Nutzung von QLC NAND könnte es Apple ermöglichen, mehr Speicher auf kleinerem Raum unterzubringen. Gleichzeitig ist diese Speicherart kostengünstiger als Triple-Level Cell (TLC) NAND, das bei aktuellen iPhone-Modellen verwendet wird. Der Nachteil liegt hingegen darin, dass QLC etwas langsamer ist.

Wie immer gilt, dass solche Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind. Auch im Vorfeld der Ankündigung des iPhone 14 Pro und iPhone 15 Pro tauchen entsprechende Gerüchte über eine 2TB Speicheroption auf. Schlussendlich stellten sich diese allerdings als falsch heraus. Früher oder später wird Apple sicherlich eine 2TB Option anbieten, insbesondere durch die Aufnahme räumlicher Videos und die gesteigerte Megapixel-Anzahl der Objektive.

Erst heute Vormittag tauchten weitere Gerüchte zum iPhone 16 (Pro) auf. Es heißt, dass die kommenden Modelle über eine spezielle Aufnahmetaste für das Kamerasystem verfügen werden.

