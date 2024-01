Mit Apple Hongdae eröffnet Apple am heutigen Samstag seinen siebten Retail Store in Südkorea. Zur großen Neueröffnung begrüßt der Store die Community mit einer besonderen „Today at Apple“-Session mit dem Hip-Hop-Künstler Beenzino.

Grand Opening: Apple Hongdae

Apple hat heute Apple Hongdae eröffnet, den siebten Apple Store in Südkorea und der 100. Apple Store im asiatisch-pazifischen Raum. Im Zentrum eines belebten Universitätsviertels in Seoul gelegen, bietet Apple Hongdae einen spannenden Ort für Studenten, ihre Familien und die lokale Gemeinschaft, um das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Apple zu entdecken und einzukaufen. Darüberhinaus können Kunden auch an den kostenlosen „Today at Apple“-Sessions teilnehmen.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren Kunden in Korea zu Beginn des Jahres mit der Eröffnung des brandneuen Apple Hongdae etwas Besonderes zu bieten“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail bei Apple. „Durch die Kombination der neuesten Apple-Technologie mit der kreativen Leidenschaft der lokalen Community wird dieser neue Store auf der außergewöhnlichen Verbindung aufbauen, die wir zu unseren Kunden in Korea haben. Unsere Teammitglieder freuen sich darauf, Kunden willkommen zu heißen und ihnen dabei zu helfen, die neuesten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der iPhone 15-Reihe, zu entdecken.“

Alles in allem arbeiten knapp 100 Mitarbeiter im Apple Store Apple Hongdae. Als Teil des Umweltengagements von Apple wurde Apple Hongdae mit Bio-Terrazzo-Bodenbelägen aus pflanzlichen Materialien sowie Wand- und Deckenpaneelen aus Akustikstoff ausgestattet. Wie alle Apple-Einrichtungen wird der Standort zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben und ist CO2-neutral.

Apple eröffnete 2018 seinen ersten Store in Südkorea, Apple Garosugil. Seitdem hat Apple seine Präsenz im Land durch die Eröffnung von Stores in Yeouido, Myeongdong, Jamsil, Gangnam und Hanam ausgebaut. Darüberhinaus hat Apple die Apple Developer Academy in Korea ins Leben gerufen.

