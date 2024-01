Bereits in den letzten Tagen stand Apple Vision Pro beim Hersteller aus Cupertino besonders im Rampenlicht. Am heutigen Tag nimmt das Ganze noch einmal eine neue Dimension an. Der Grund hierfür ist recht simpel. Heute feiert Apple Vision Pro seinen Verkaufsstart, zumindest in den USA. Drumherum streut Apple zahlreiche Informationen rund um den räumlichen Computer.

Making Apple Vision Pro

Apple hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Video hochgeladenen, welches einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung des räumlichen Computers bietet. In der Videobeschreibung heißt es kurz und knapp

Ein Blick hinter die Kulissen, um zu sehen, wie wir Apple Vision Pro, unseren ersten räumlichen Computer, herstellen.

In der Tat ein interessanter Einblick in die Herstellung des Gerätes.

A Guided Tour of Apple Vision Pro

Mit dem Video „A Guided Tour of Apple Vision Pro“ geht Apple auf den Umgang und die Bedienung von Apple Vision Pro ein. Unter anderem thematisiert Apple die allgemein Einführung des Gerätes, die Navigation, Fotos, Panoramafotos, SPatial Videos, Umgebung, FaceTime, Personas und mehr.

Seit heute lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Die Lieferzeiten sich bereits auf März hochgeschnellt. Frühbesteller erhalten ihr Gerät ab dem 02. Februar 2024 ausgeliefert.

